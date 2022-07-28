Программа передач НТВ на 28 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
28.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Замок с секретом
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Незваные гости». «Вирус». «Уничтожить после прочтения». «Письмо в бутылке»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Незваные гости». «Вирус». «Уничтожить после прочтения». «Письмо в бутылке»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Четыре сбоку - ваших нет», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 7-я серия
20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 8-я серия
21:45 Под напряжением. 23-я серия
22:40 Под напряжением. 24-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Желтый саквояж
00:55 Пёс-4. Железный человек
01:50 «Алиби» на двоих». «Матрица», 1-я и 2-я серии
03:20 «Алиби» на двоих». «Картина», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно
В программе передач возможны изменения.