Программа передач НТВ на 28 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



28.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Замок с секретом

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Незваные гости». «Вирус». «Уничтожить после прочтения». «Письмо в бутылке»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Незваные гости». «Вирус». «Уничтожить после прочтения». «Письмо в бутылке»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Четыре сбоку - ваших нет», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 7-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 8-я серия

21:45 Под напряжением. 23-я серия

22:40 Под напряжением. 24-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Желтый саквояж

00:55 Пёс-4. Железный человек

01:50 «Алиби» на двоих». «Матрица», 1-я и 2-я серии

03:20 «Алиби» на двоих». «Картина», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно



В программе передач возможны изменения.