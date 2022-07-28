Программа передач Пятого канала на 28 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
28.07.2022
05:00 Известия
05:35 Пасечник. Долгая охота, 1-я часть
06:20 Пасечник. Долгая охота, 2-я часть
07:10 Пасечник. Беглые, 1-я часть
08:00 Пасечник. Беглые, 2-я часть
09:00 Известия
09:30 Не покидай меня! 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Месть Шница, 1-я часть
14:25 Пасечник. Месть Шница, 2-я часть
15:25 Пасечник. Железный кулак, 1-я часть
16:20 Пасечник. Железный кулак, 2-я часть
17:10 Пасечник. Сезонное обострение, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. Сезонное обострение, 1-я часть
18:40 Пасечник. Сезонное обострение, 2-я часть
19:35 След. Тернистый путь познания
20:20 След. Между двух огней
21:00 След. Неудачное стечение обстоятельств
21:45 След. Операция
22:25 След. Смертельный сон
23:10 Свои-3. Карамболь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Шиворот-навыворот
01:15 След. Как рассчитаться с долгами
01:50 След. Офисные крысы
02:30 След. Паутина лжи
03:05 Детективы. Секретики
03:40 Детективы. Свадебный угар
04:10 Детективы. Вдова лучшего друга
04:35 Детективы. Жертва
В программе передач возможны изменения.