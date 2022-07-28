Программа передач Пятого канала на 28 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



28.07.2022



05:00 Известия

05:35 Пасечник. Долгая охота, 1-я часть

06:20 Пасечник. Долгая охота, 2-я часть

07:10 Пасечник. Беглые, 1-я часть

08:00 Пасечник. Беглые, 2-я часть

09:00 Известия

09:30 Не покидай меня! 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Месть Шница, 1-я часть

14:25 Пасечник. Месть Шница, 2-я часть

15:25 Пасечник. Железный кулак, 1-я часть

16:20 Пасечник. Железный кулак, 2-я часть

17:10 Пасечник. Сезонное обострение, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. Сезонное обострение, 1-я часть

18:40 Пасечник. Сезонное обострение, 2-я часть

19:35 След. Тернистый путь познания

20:20 След. Между двух огней

21:00 След. Неудачное стечение обстоятельств

21:45 След. Операция

22:25 След. Смертельный сон

23:10 Свои-3. Карамболь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Шиворот-навыворот

01:15 След. Как рассчитаться с долгами

01:50 След. Офисные крысы

02:30 След. Паутина лжи

03:05 Детективы. Секретики

03:40 Детективы. Свадебный угар

04:10 Детективы. Вдова лучшего друга

04:35 Детективы. Жертва



В программе передач возможны изменения.