Программа передач Домашний на 28 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 28 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
28.07.2022
04:55 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:50 Понять. Простить. «Люди решают всё». «Доченька»
12:55 Порча. Самка
13:25 Знахарка
14:00 Верну любимого. Скелет в шкафу
14:35 Горничная. 1-я - 4-я серии
19:00 Как долго я тебя ждала. 13-я - 16-я серии
22:50 Порча. Самка
23:25 Знахарка
23:55 Верну любимого. Скелет в шкафу
00:25 Понять. Простить. «Люди решают всё». «Доченька»
01:15 От ненависти до любви. 23-я и 24-я серии
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.