Программа передач Домашний на 28 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 28 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



28.07.2022



04:55 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:50 Понять. Простить. «Люди решают всё». «Доченька»

12:55 Порча. Самка

13:25 Знахарка

14:00 Верну любимого. Скелет в шкафу

14:35 Горничная. 1-я - 4-я серии

19:00 Как долго я тебя ждала. 13-я - 16-я серии

22:50 Порча. Самка

23:25 Знахарка

23:55 Верну любимого. Скелет в шкафу

00:25 Понять. Простить. «Люди решают всё». «Доченька»

01:15 От ненависти до любви. 23-я и 24-я серии

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.