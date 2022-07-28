Программа передач ТНТ на 28 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 28 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



28.07.2022



04:25 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия

05:10 Comedy Баттл. 18-я серия

06:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

08:30 Перезагрузка. 514-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 57-я - 64-я серии

13:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 213-я - 216-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 28-я серия

20:30 Война семей. Сезон 2. 29-я серия

21:00 Два холма. 7-я серия

21:30 Два холма. 8-я серия

22:00 Поколение Вояджер

00:05 Зависнуть в Палм-Спрингс

01:40 Импровизация. Сезон 6. 179-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 6. 180-я серия

03:20 Comedy Баттл. 19-я серия

04:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 135-я серия



В программе передач возможны изменения.