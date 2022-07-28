Программа передач СТС на 28 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 28 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



28.07.2022



05:00 Воронины. Сезон 15. 14-я серия

05:25 Воронины. Сезон 15. 15-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия

06:05 Три кота. Талант Нудика

06:10 Три кота. Теннис с папой

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 5-я серия

09:25 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 6-я серия

10:00 Уральские пельмени. #разныесемейки

10:35 Поймай меня, если сможешь

13:25 Модный синдикат. Сезон 1. 12-я - 17-я серии

16:45 Сёстры

20:00 Перевозчик-3

22:05 Перевозчик: Наследие

00:00 Скалолаз

02:05 Горе-творец

03:45 Воронины. Сезон 15. 15-я - 18-я серии



В программе передач возможны изменения.