Программа передач СТС на 28 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 28 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
28.07.2022
05:00 Воронины. Сезон 15. 14-я серия
05:25 Воронины. Сезон 15. 15-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия
06:05 Три кота. Талант Нудика
06:10 Три кота. Теннис с папой
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 5-я серия
09:25 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 6-я серия
10:00 Уральские пельмени. #разныесемейки
10:35 Поймай меня, если сможешь
13:25 Модный синдикат. Сезон 1. 12-я - 17-я серии
16:45 Сёстры
20:00 Перевозчик-3
22:05 Перевозчик: Наследие
00:00 Скалолаз
02:05 Горе-творец
03:45 Воронины. Сезон 15. 15-я - 18-я серии
В программе передач возможны изменения.