Программа передач Матч ТВ на 28 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 28 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
28.07.2022
05:00 Бокс. Командный кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Третий поединок
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Футбол. Международный турнир. Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир
17:00 Новости
17:05 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:05 Все на Матч!
19:45 Хоккей. Благотворительный матч с участием звёзд мирового хоккея. Прямой эфир
21:20 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония открытия
22:20 Все на Матч!
23:00 Эластико
00:45 Третий поединок
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Третий тайм
03:35 Катар-2022
04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
В программе передач возможны изменения.