Программа передач Матч ТВ на 28 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 28 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



28.07.2022



05:00 Бокс. Командный кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Третий поединок

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Футбол. Международный турнир. Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир

17:00 Новости

17:05 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:05 Все на Матч!

19:45 Хоккей. Благотворительный матч с участием звёзд мирового хоккея. Прямой эфир

21:20 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония открытия

22:20 Все на Матч!

23:00 Эластико

00:45 Третий поединок

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Третий тайм

03:35 Катар-2022

04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



В программе передач возможны изменения.