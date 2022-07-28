Программа передач канала Звезда на 28 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 28 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
28.07.2022
04:25 Фундаментальная разведка. Леонид Квасников
05:10 Перелом. Хроника Победы
05:35 Тульский-Токарев. 9-я - 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Адмирал Ушаков
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Забытый. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Забытый. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Подводная война. Л-24
19:40 Код доступа. Планета мусора
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Контрудар
00:25 Военно-полевой роман
01:55 Добровольцы
03:30 Перелом. Хроника Победы
04:00 Забытый. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.