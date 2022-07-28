Программа передач Золотая коллекция на 28 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
28.07.2022
03:50 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии
05:15 Волга-Волга
06:55 Дети Дон-Кихота
08:20 Царевна-лягушка
09:00 Веселая карусель. 6-я серия
09:10 Веселая карусель. 7-я серия
09:25 Золотой теленок
12:30 На ясный огонь
14:05 Три тополя на Плющихе
15:30 Старый Новый год
18:00 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии
19:45 Яды, или Всемирная история отравлений
21:30 Вокзал для двоих
00:00 Вечерний лабиринт
01:20 Москва слезам не верит
03:40 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.