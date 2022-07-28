Программа передач Золотая коллекция на 28 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



28.07.2022



03:50 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии

05:15 Волга-Волга

06:55 Дети Дон-Кихота

08:20 Царевна-лягушка

09:00 Веселая карусель. 6-я серия

09:10 Веселая карусель. 7-я серия

09:25 Золотой теленок

12:30 На ясный огонь

14:05 Три тополя на Плющихе

15:30 Старый Новый год

18:00 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии

19:45 Яды, или Всемирная история отравлений

21:30 Вокзал для двоих

00:00 Вечерний лабиринт

01:20 Москва слезам не верит

03:40 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.