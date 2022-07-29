Телепрограмма ТВ России на пятницу 29 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 29 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 29.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Большой юбилейный концерт Григория Лепса

00:10 Айвазовский. На гребне волны

01:05 Информационный канал

04:55 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Легенда №17

23:50 Тренер

02:20 Дуэлянт



ТВЦ



04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:40 Папа напрокат

11:30 События

11:50 Папа напрокат

12:45 Сто лет пути

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сто лет пути

17:00 Актёрские судьбы

17:50 События

18:10 Жизнь под чужим солнцем

19:55 Спасатель

21:55 Закулисные войны. Юмористы

22:35 Кабаре «Чёрный кот»

00:05 Одиноким предоставляется общежитие

01:35 Петровка, 38

01:50 Окна на бульвар

04:45 Актёрские драмы. Роль как проклятье



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча в кино

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Новички». «Брешь в защите». «Изгоняющий призраков». «Враждебная среда»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Новички». «Брешь в защите». «Изгоняющий призраков». «Враждебная среда»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Золотой телец«, 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 9-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 10-я серия

21:45 Приговоренный

23:20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт

01:10 Агентство скрытых камер. Наследник

01:40 «Алиби» на двоих». «Маньяк», 1-я и 2-я серии

03:15 «Алиби» на двоих». «Похищение рубина», 1-я и 2-я серии

04:50 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Пасечник. Месть Шница, 1-я часть

06:10 Пасечник. Месть Шница, 2-я часть

07:00 Батальоны просят огня. 1-я серия

08:15 Батальоны просят огня. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Батальоны просят огня. 2-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Дело о коллекторах, 1-я часть

14:20 Пасечник. Дело о коллекторах, 2-я часть

15:20 Пасечник. Старые долги Макарыча, 1-я часть

16:15 Пасечник. Старые долги Макарыча, 2-я часть

17:15 Пасечник. Пропавший пистолет, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. Пропавший пистолет, 1-я часть

18:40 Пасечник. Пропавший пистолет, 2-я часть

19:40 След. С днем рождения, Вера

20:20 След. Стук сердца

21:05 След. Расплата за доверие

22:00 След. Губы дьявола

22:40 След. Честь дороже жизни

23:30 След. Пропавший автобус

00:10 След. Бросок копья

01:00 Светская хроника



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Рабыня». «Сильная любовь»

13:00 Порча. Петля смерти

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Куплю любовь

14:40 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Сваха». 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»

19:00 Как долго я тебя ждала. 17-я - 20-я серии

23:00 Порча. Петля смерти

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Куплю любовь

00:30 Понять. Простить. «Рабыня». «Сильная любовь»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

04:40 6 кадров

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 136-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

07:30 Чудо-Юдо

09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 730-я серия - «Бенефис Марины Кравец»

22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия

23:00 Прожарка. 9-я серия - «Семен Слепаков»

00:00 Волк с Уолл-стрит

03:00 Импровизация. Сезон 6. 181-я серия

03:45 Импровизация. Сезон 6. 182-я серия

04:35 Comedy Баттл. 20-я серия



СТС



04:50 Воронины. Сезон 15. 20-я серия

05:15 Воронины. Сезон 16. 1-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия

06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 9-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 10-я серия

07:00 Том и Джерри

09:25 Перевозчик: Наследие

11:20 Перевозчик-3

13:20 Уральские пельмени. #разныесемейки

14:00 Уральские пельмени

16:15 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ю»

17:50 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «П»

19:20 Уральские пельмени. Без задних нот

20:55 Одноклассники

23:00 Одноклассники-2

01:00 Холмс и Ватсон

02:35 Воронины. Сезон 15. 18-я - 20-я серии

03:45 Воронины. Сезон 16. 1-я - 4-я серии



Матч ТВ



05:00 Бокс. Командный кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Тройной перехват

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Анна Сень

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Гольф. Открытый чемпионат Московской области

16:40 Все на Матч!

17:10 Новости

17:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:30 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир

21:00 Борзенко: Ринг за колючей проволокой

22:10 Новости

22:15 Все на Матч!

23:00 Великий Гэтсби

01:45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

02:40 Лица страны. Анна Сень

03:00 Новости

03:05 РецепТура

03:35 Катар-2022

04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Соломон Кейн

22:00 Хеллбой

23:00 Новости

23:25 Хеллбой

00:40 Хеллбой: Герой из пекла

02:40 Дрожь земли-5: Кровное родство

04:10 Невероятно интересные истории



Звезда



04:00 Забытый. 1-я и 4-я серии

07:25 «Мерседес» уходит от погони

09:00 Новости дня

09:20 Корабли штурмуют бастионы

11:25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Михаил Грешилов

12:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Валентин Селиванов

13:00 Новости дня

13:25 Отрыв. 1-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Отрыв. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Отрыв. 1-я - 8-я серии

23:00 Музыка+

23:55 Черный океан

01:20 Их знали только в лицо

02:45 Революция. Западня для России



Мосфильм. Золотая коллекция



03:40 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии

05:10 Сердца четырех

06:40 Сверстницы

08:05 Каникулы Бонифация

08:25 Веселая карусель. 8-я серия

08:35 Веселая карусель. 9-я серия

08:50 Стряпуха

10:05 Смешные люди

11:55 Суета сует

13:30 Человек на своем месте

15:15 Я шагаю по Москве

16:40 Покровские ворота

19:10 Табор уходит в небо

21:00 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

01:45 Формула любви

03:15 Иди и смотри



Время начала передач - московское.



















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