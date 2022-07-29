Телепрограмма ТВ России на пятницу 29 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 29 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 29.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Большой юбилейный концерт Григория Лепса
00:10 Айвазовский. На гребне волны
01:05 Информационный канал
04:55 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Легенда №17
23:50 Тренер
02:20 Дуэлянт
ТВЦ
04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:40 Папа напрокат
11:30 События
11:50 Папа напрокат
12:45 Сто лет пути
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сто лет пути
17:00 Актёрские судьбы
17:50 События
18:10 Жизнь под чужим солнцем
19:55 Спасатель
21:55 Закулисные войны. Юмористы
22:35 Кабаре «Чёрный кот»
00:05 Одиноким предоставляется общежитие
01:35 Петровка, 38
01:50 Окна на бульвар
04:45 Актёрские драмы. Роль как проклятье
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча в кино
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Новички». «Брешь в защите». «Изгоняющий призраков». «Враждебная среда»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Новички». «Брешь в защите». «Изгоняющий призраков». «Враждебная среда»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Золотой телец«, 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 9-я серия
20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 10-я серия
21:45 Приговоренный
23:20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт
01:10 Агентство скрытых камер. Наследник
01:40 «Алиби» на двоих». «Маньяк», 1-я и 2-я серии
03:15 «Алиби» на двоих». «Похищение рубина», 1-я и 2-я серии
04:50 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Пасечник. Месть Шница, 1-я часть
06:10 Пасечник. Месть Шница, 2-я часть
07:00 Батальоны просят огня. 1-я серия
08:15 Батальоны просят огня. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Батальоны просят огня. 2-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Дело о коллекторах, 1-я часть
14:20 Пасечник. Дело о коллекторах, 2-я часть
15:20 Пасечник. Старые долги Макарыча, 1-я часть
16:15 Пасечник. Старые долги Макарыча, 2-я часть
17:15 Пасечник. Пропавший пистолет, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. Пропавший пистолет, 1-я часть
18:40 Пасечник. Пропавший пистолет, 2-я часть
19:40 След. С днем рождения, Вера
20:20 След. Стук сердца
21:05 След. Расплата за доверие
22:00 След. Губы дьявола
22:40 След. Честь дороже жизни
23:30 След. Пропавший автобус
00:10 След. Бросок копья
01:00 Светская хроника
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Рабыня». «Сильная любовь»
13:00 Порча. Петля смерти
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Куплю любовь
14:40 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Сваха». 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»
19:00 Как долго я тебя ждала. 17-я - 20-я серии
23:00 Порча. Петля смерти
23:30 Знахарка
00:00 Верну любимого. Куплю любовь
00:30 Понять. Простить. «Рабыня». «Сильная любовь»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
04:40 6 кадров
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 136-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
07:30 Чудо-Юдо
09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 730-я серия - «Бенефис Марины Кравец»
22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия
23:00 Прожарка. 9-я серия - «Семен Слепаков»
00:00 Волк с Уолл-стрит
03:00 Импровизация. Сезон 6. 181-я серия
03:45 Импровизация. Сезон 6. 182-я серия
04:35 Comedy Баттл. 20-я серия
СТС
04:50 Воронины. Сезон 15. 20-я серия
05:15 Воронины. Сезон 16. 1-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия
06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 9-я серия
06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 10-я серия
07:00 Том и Джерри
09:25 Перевозчик: Наследие
11:20 Перевозчик-3
13:20 Уральские пельмени. #разныесемейки
14:00 Уральские пельмени
16:15 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ю»
17:50 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «П»
19:20 Уральские пельмени. Без задних нот
20:55 Одноклассники
23:00 Одноклассники-2
01:00 Холмс и Ватсон
02:35 Воронины. Сезон 15. 18-я - 20-я серии
03:45 Воронины. Сезон 16. 1-я - 4-я серии
Матч ТВ
05:00 Бокс. Командный кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Тройной перехват
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Анна Сень
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Гольф. Открытый чемпионат Московской области
16:40 Все на Матч!
17:10 Новости
17:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:30 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир
21:00 Борзенко: Ринг за колючей проволокой
22:10 Новости
22:15 Все на Матч!
23:00 Великий Гэтсби
01:45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
02:40 Лица страны. Анна Сень
03:00 Новости
03:05 РецепТура
03:35 Катар-2022
04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Соломон Кейн
22:00 Хеллбой
23:00 Новости
23:25 Хеллбой
00:40 Хеллбой: Герой из пекла
02:40 Дрожь земли-5: Кровное родство
04:10 Невероятно интересные истории
Звезда
04:00 Забытый. 1-я и 4-я серии
07:25 «Мерседес» уходит от погони
09:00 Новости дня
09:20 Корабли штурмуют бастионы
11:25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Михаил Грешилов
12:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Валентин Селиванов
13:00 Новости дня
13:25 Отрыв. 1-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Отрыв. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Отрыв. 1-я - 8-я серии
23:00 Музыка+
23:55 Черный океан
01:20 Их знали только в лицо
02:45 Революция. Западня для России
Мосфильм. Золотая коллекция
03:40 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии
05:10 Сердца четырех
06:40 Сверстницы
08:05 Каникулы Бонифация
08:25 Веселая карусель. 8-я серия
08:35 Веселая карусель. 9-я серия
08:50 Стряпуха
10:05 Смешные люди
11:55 Суета сует
13:30 Человек на своем месте
15:15 Я шагаю по Москве
16:40 Покровские ворота
19:10 Табор уходит в небо
21:00 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
01:45 Формула любви
03:15 Иди и смотри
Время начала передач - московское.