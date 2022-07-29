Программа передач Первого канала на 29 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 29 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
29.07.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Большой юбилейный концерт Григория Лепса
00:10 Айвазовский. На гребне волны
01:05 Информационный канал
04:55 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.