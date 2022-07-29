Программа передач ТВЦ на 29 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 29 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



29.07.2022



04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:40 Папа напрокат

11:30 События

11:50 Папа напрокат

12:45 Сто лет пути

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сто лет пути

17:00 Актёрские судьбы

17:50 События

18:10 Жизнь под чужим солнцем

19:55 Спасатель

21:55 Закулисные войны. Юмористы

22:35 Кабаре «Чёрный кот»

00:05 Одиноким предоставляется общежитие

01:35 Петровка, 38

01:50 Окна на бульвар

04:45 Актёрские драмы. Роль как проклятье



В программе передач возможны изменения.