Программа передач ТВЦ на 29 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 29 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
29.07.2022
04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:40 Папа напрокат
11:30 События
11:50 Папа напрокат
12:45 Сто лет пути
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сто лет пути
17:00 Актёрские судьбы
17:50 События
18:10 Жизнь под чужим солнцем
19:55 Спасатель
21:55 Закулисные войны. Юмористы
22:35 Кабаре «Чёрный кот»
00:05 Одиноким предоставляется общежитие
01:35 Петровка, 38
01:50 Окна на бульвар
04:45 Актёрские драмы. Роль как проклятье
В программе передач возможны изменения.