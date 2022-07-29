Программа передач НТВ на 29 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 29 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
29.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча в кино
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Новички». «Брешь в защите». «Изгоняющий призраков». «Враждебная среда»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Новички». «Брешь в защите». «Изгоняющий призраков». «Враждебная среда»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Золотой телец«, 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 9-я серия
20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 10-я серия
21:45 Приговоренный
23:20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт
01:10 Агентство скрытых камер. Наследник
01:40 «Алиби» на двоих». «Маньяк», 1-я и 2-я серии
03:15 «Алиби» на двоих». «Похищение рубина», 1-я и 2-я серии
04:50 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.