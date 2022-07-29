Программа передач НТВ на 29 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 29 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



29.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча в кино

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Новички». «Брешь в защите». «Изгоняющий призраков». «Враждебная среда»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Новички». «Брешь в защите». «Изгоняющий призраков». «Враждебная среда»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Золотой телец«, 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 9-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 10-я серия

21:45 Приговоренный

23:20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт

01:10 Агентство скрытых камер. Наследник

01:40 «Алиби» на двоих». «Маньяк», 1-я и 2-я серии

03:15 «Алиби» на двоих». «Похищение рубина», 1-я и 2-я серии

04:50 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.