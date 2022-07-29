Программа передач Пятого канала на 29 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 29 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



29.07.2022



05:00 Известия

05:30 Пасечник. Месть Шница, 1-я часть

06:10 Пасечник. Месть Шница, 2-я часть

07:00 Батальоны просят огня. 1-я серия

08:15 Батальоны просят огня. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Батальоны просят огня. 2-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Дело о коллекторах, 1-я часть

14:20 Пасечник. Дело о коллекторах, 2-я часть

15:20 Пасечник. Старые долги Макарыча, 1-я часть

16:15 Пасечник. Старые долги Макарыча, 2-я часть

17:15 Пасечник. Пропавший пистолет, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. Пропавший пистолет, 1-я часть

18:40 Пасечник. Пропавший пистолет, 2-я часть

19:40 След. С днем рождения, Вера

20:20 След. Стук сердца

21:05 След. Расплата за доверие

22:00 След. Губы дьявола

22:40 След. Честь дороже жизни

23:30 След. Пропавший автобус

00:10 След. Бросок копья

01:00 Светская хроника



В программе передач возможны изменения.