Программа передач Пятого канала на 29 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 29 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
29.07.2022
05:00 Известия
05:30 Пасечник. Месть Шница, 1-я часть
06:10 Пасечник. Месть Шница, 2-я часть
07:00 Батальоны просят огня. 1-я серия
08:15 Батальоны просят огня. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Батальоны просят огня. 2-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Дело о коллекторах, 1-я часть
14:20 Пасечник. Дело о коллекторах, 2-я часть
15:20 Пасечник. Старые долги Макарыча, 1-я часть
16:15 Пасечник. Старые долги Макарыча, 2-я часть
17:15 Пасечник. Пропавший пистолет, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. Пропавший пистолет, 1-я часть
18:40 Пасечник. Пропавший пистолет, 2-я часть
19:40 След. С днем рождения, Вера
20:20 След. Стук сердца
21:05 След. Расплата за доверие
22:00 След. Губы дьявола
22:40 След. Честь дороже жизни
23:30 След. Пропавший автобус
00:10 След. Бросок копья
01:00 Светская хроника
В программе передач возможны изменения.