Программа передач Домашний на 29 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 29 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



29.07.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Рабыня». «Сильная любовь»

13:00 Порча. Петля смерти

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Куплю любовь

14:40 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Сваха». 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»

19:00 Как долго я тебя ждала. 17-я - 20-я серии

23:00 Порча. Петля смерти

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Куплю любовь

00:30 Понять. Простить. «Рабыня». «Сильная любовь»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

04:40 6 кадров

04:50 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.