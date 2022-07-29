Программа передач ТНТ на 29 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 29 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
29.07.2022
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 136-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
07:30 Чудо-Юдо
09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 730-я серия - «Бенефис Марины Кравец»
22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия
23:00 Прожарка. 9-я серия - «Семен Слепаков»
00:00 Волк с Уолл-стрит
03:00 Импровизация. Сезон 6. 181-я серия
03:45 Импровизация. Сезон 6. 182-я серия
04:35 Comedy Баттл. 20-я серия
В программе передач возможны изменения.