Программа передач ТНТ на 29 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 29 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



29.07.2022



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 136-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

07:30 Чудо-Юдо

09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 730-я серия - «Бенефис Марины Кравец»

22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия

23:00 Прожарка. 9-я серия - «Семен Слепаков»

00:00 Волк с Уолл-стрит

03:00 Импровизация. Сезон 6. 181-я серия

03:45 Импровизация. Сезон 6. 182-я серия

04:35 Comedy Баттл. 20-я серия



В программе передач возможны изменения.