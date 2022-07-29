Программа передач СТС на 29 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 29 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
29.07.2022
04:50 Воронины. Сезон 15. 20-я серия
05:15 Воронины. Сезон 16. 1-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия
06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 9-я серия
06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 10-я серия
07:00 Том и Джерри
09:25 Перевозчик: Наследие
11:20 Перевозчик-3
13:20 Уральские пельмени. #разныесемейки
14:00 Уральские пельмени
16:15 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ю»
17:50 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «П»
19:20 Уральские пельмени. Без задних нот
20:55 Одноклассники
23:00 Одноклассники-2
01:00 Холмс и Ватсон
02:35 Воронины. Сезон 15. 18-я - 20-я серии
03:45 Воронины. Сезон 16. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.