Программа передач СТС на 29 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 29 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



29.07.2022



04:50 Воронины. Сезон 15. 20-я серия

05:15 Воронины. Сезон 16. 1-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия

06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 9-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 10-я серия

07:00 Том и Джерри

09:25 Перевозчик: Наследие

11:20 Перевозчик-3

13:20 Уральские пельмени. #разныесемейки

14:00 Уральские пельмени

16:15 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ю»

17:50 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «П»

19:20 Уральские пельмени. Без задних нот

20:55 Одноклассники

23:00 Одноклассники-2

01:00 Холмс и Ватсон

02:35 Воронины. Сезон 15. 18-я - 20-я серии

03:45 Воронины. Сезон 16. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.