Программа передач Матч ТВ на 29 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
29.07.2022
05:00 Бокс. Командный кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Тройной перехват
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Анна Сень
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Гольф. Открытый чемпионат Московской области
16:40 Все на Матч!
17:10 Новости
17:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:30 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир
21:00 Борзенко: Ринг за колючей проволокой
22:10 Новости
22:15 Все на Матч!
23:00 Великий Гэтсби
01:45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
02:40 Лица страны. Анна Сень
03:00 Новости
03:05 РецепТура
03:35 Катар-2022
04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
В программе передач возможны изменения.