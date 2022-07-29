Программа передач Матч ТВ на 29 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



29.07.2022



05:00 Бокс. Командный кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Тройной перехват

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Анна Сень

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Гольф. Открытый чемпионат Московской области

16:40 Все на Матч!

17:10 Новости

17:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:30 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир

21:00 Борзенко: Ринг за колючей проволокой

22:10 Новости

22:15 Все на Матч!

23:00 Великий Гэтсби

01:45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

02:40 Лица страны. Анна Сень

03:00 Новости

03:05 РецепТура

03:35 Катар-2022

04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



В программе передач возможны изменения.