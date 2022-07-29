Программа передач канала Звезда на 29 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 29 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
29.07.2022
04:00 Забытый. 1-я и 4-я серии
07:25 «Мерседес» уходит от погони
09:00 Новости дня
09:20 Корабли штурмуют бастионы
11:25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Михаил Грешилов
12:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Валентин Селиванов
13:00 Новости дня
13:25 Отрыв. 1-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Отрыв. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Отрыв. 1-я - 8-я серии
23:00 Музыка+
23:55 Черный океан
01:20 Их знали только в лицо
02:45 Революция. Западня для России
В программе передач возможны изменения.