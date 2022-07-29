Программа передач канала Звезда на 29 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 29 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



29.07.2022



04:00 Забытый. 1-я и 4-я серии

07:25 «Мерседес» уходит от погони

09:00 Новости дня

09:20 Корабли штурмуют бастионы

11:25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Михаил Грешилов

12:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Валентин Селиванов

13:00 Новости дня

13:25 Отрыв. 1-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Отрыв. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Отрыв. 1-я - 8-я серии

23:00 Музыка+

23:55 Черный океан

01:20 Их знали только в лицо

02:45 Революция. Западня для России



В программе передач возможны изменения.