Программа передач Золотая коллекция на 29 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 29 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
29.07.2022
03:40 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии
05:10 Сердца четырех
06:40 Сверстницы
08:05 Каникулы Бонифация
08:25 Веселая карусель. 8-я серия
08:35 Веселая карусель. 9-я серия
08:50 Стряпуха
10:05 Смешные люди
11:55 Суета сует
13:30 Человек на своем месте
15:15 Я шагаю по Москве
16:40 Покровские ворота
19:10 Табор уходит в небо
21:00 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
01:45 Формула любви
03:15 Иди и смотри
В телепрограмме передач возможны изменения.