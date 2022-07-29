Программа передач Золотая коллекция на 29 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 29 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



29.07.2022



03:40 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии

05:10 Сердца четырех

06:40 Сверстницы

08:05 Каникулы Бонифация

08:25 Веселая карусель. 8-я серия

08:35 Веселая карусель. 9-я серия

08:50 Стряпуха

10:05 Смешные люди

11:55 Суета сует

13:30 Человек на своем месте

15:15 Я шагаю по Москве

16:40 Покровские ворота

19:10 Табор уходит в небо

21:00 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

01:45 Формула любви

03:15 Иди и смотри



В телепрограмме передач возможны изменения.