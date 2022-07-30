Телепрограмма ТВ России на субботу 30 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 30 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 30.07.2022
Первый канал
04:55 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»
15:00 Новости
15:15 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Я отпустила свое счастье». Ко дню рождения Эдиты Пьехи
19:20 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 «Не ждали». К 85-летию Виктора Мережко
01:20 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Волгоградская область. Ливерная колбаса
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Черное море. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Народные песни с Алексеем Петрухиным
20:00 Вести
21:00 Рыжик
00:50 Старшая сестра
04:00 Ночная фиалка
ТВЦ
04:45 Актёрские драмы. Роль как проклятье
05:25 Олег Ефремов. Последнее признание
05:55 Жизнь под чужим солнцем. 1-я серия
06:41 Жизнь под чужим солнцем. 2-я серия
07:30 Православная энциклопедия. Памятники христианской культуры Армении. Специальный выпуск
07:55 Олег Янковский. Последняя охота
08:30 Райское яблочко
10:10 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Ярославль
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Медовый месяц
13:40 Лекарство для бабушки. 1-я серия
14:30 События
14:45 Лекарство для бабушки. 2-я - 4-я серии
17:30 Письма из прошлого. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Прощание. Маршал Ахромеев
22:40 90-е. Голые Золушки
23:25 Дикие деньги. Отари Квантришвили
00:05 Хроники московского быта. Женщины Ленина
00:45 10 самых... Брошенные жёны звёзд
01:10 10 самых... Молодые дедушки
01:40 10 самых... Откровенные сцены в советском кино
02:05 10 самых... Богатые жёны
02:35 Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого
03:15 Людмила Марченко. Девочка для битья
03:55 Виктор Авилов. Игры с нечистой силой
04:35 Наталья Богунова. Тайное безумие
НТВ
04:50 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии
06:25 Дельта. «Отец», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:30 Вокально-криминальный ансамбль. 11-я - 13-я серии
22:15 Маска
00:45 Агентство скрытых камер. Тайник
01:15 Агентство скрытых камер. Любовь под видео
01:45 «Алиби» на двоих». «Наследница», 1-я и 2-я серии
03:15 «Алиби» на двоих». «Стритрейсеры», 1-я и 2-я серии
04:50 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Они потрясли мир. Бритни Спирс. Без права на любовь
05:40 Они потрясли мир. Диана vs Камилла
06:20 Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди
06:55 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс
07:40 Они потрясли мир. Любимые женщины Андрея Миронова
08:35 Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви
09:25 Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая»
10:20 Королева при исполнении. 1-я серия
11:20 Королева при исполнении. 2-я серия
12:20 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»
13:50 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»
15:10 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1-я серия
16:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 2-я серия
18:20 След. Когда отказали тормоза
19:10 След. Дикие индюки
19:55 След. Белый туннель
20:40 След. Брак под небесами
21:30 След. Дело о мертвых таксистах
22:15 След. Физики и лирики
23:00 След. Расплата за доверие
23:55 След. Королевская кобра
00:40 След. Победитель получает всё
01:20 Прокурорская проверка. Убийство под шубой
02:15 Прокурорская проверка. Сладкая смерть
03:10 Прокурорская проверка. Части тела
04:00 Прокурорская проверка. Рынок скота
Домашний
04:50 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
08:05 Не ходите, девки, замуж
09:25 Родня
11:25 Не отпускай. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 117-я и 118-я серии
22:55 Горизонты любви. 1-я - 4-я серии
02:05 Не отпускай. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:35 Comedy Баттл. 20-я серия
05:20 Открытый микрофон. 1-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
09:00 Перезагрузка. 515-я серия
09:30 Модные игры. 7-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я - 42-я серии
15:00 Комеди клаб. Дайджест. 5-я серия
16:00 Комеди клаб. Дайджест. 9-я - 13-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 13-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 30-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 31-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 246-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 247-я серия
02:40 Импровизация. Дайджест. Сезон 6. 183-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 184-я серия
04:15 Comedy Баттл. 21-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 16. 4-я серия
05:20 Воронины. Сезон 16. 5-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 17-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия
06:05 Фиксики. Калейдоскоп
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Навигатор
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Кто виноват?
06:50 Три кота. Аттракционы
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Музыкальные инструменты
07:10 Три кота. Инструкция
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Ненужные вещи
07:30 Три кота. Понять и простить
07:35 Три кота
07:40 Три кота. Сила воли
07:45 Три кота. В гостях у Горчицы
07:50 Три кота. Сюрприз для мамы
07:55 Три кота. Как мыть лапки
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «П»
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:30 Уральские пельмени. Без задних нот
11:35 Монстры против пришельцев
13:25 Новый Человек-паук
16:10 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
19:00 Великая стена
21:00 Охотник на монстров
23:00 Обитель зла 2: Апокалипсис
00:50 Скалолаз
02:50 Холмс и Ватсон
04:05 Воронины. Сезон 16. 5-я - 7-я серии
Матч ТВ
05:00 Бокс. Командный кубок России
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Пенья vs Нуньес. Лучшие бои
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Как утенок-музыкант стал футболистом
09:25 Кто получит приз?
09:35 Вирусный фактор
12:05 Новости
12:10 Все на Матч!
12:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир
14:55 Новости
15:00 Бокс. Командный кубок России. Финал. Прямой эфир
17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир
19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал. Прямой эфир
21:25 Футбол. Суперкубок Германии. «Лейпциг» - «Бавария». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:30 Брюс Ли
03:00 Новости
03:05 Всё о главном
03:35 Катар-2022
04:00 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кто наживается на Украине?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. 5 преступлений украинских нацистов
18:00 Водный мир
19:30 Новости
20:00 Водный мир
21:05 Дрожь земли
23:00 Новости
23:25 Дрожь земли-2: Повторный удар
01:20 Дрожь земли 3
03:00 Дрожь земли-4. Легенда начинается
04:35 Тайны Чапман
Звезда
02:45 Революция. Западня для России
05:30 Перелом. Хроника Победы
06:00 Сделано в СССР
06:10 Юнга Северного флота
07:40 «Посейдон» спешит на помощь
08:00 Новости дня
08:15 «Посейдон» спешит на помощь
09:15 Легенды кино. Евгений Моргунов
10:00 Главный день. «Фильм «Ирония судьбы» и Эльдар Рязанов»
10:50 Война миров. Мао против Хрущева
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». А что там по телеку? Любимые советские передачи
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Группа Любэ
13:45 На всех широтах. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:30 На всех широтах. 1-я - 8-я серии
21:55 Слушать в отсеках
00:35 Корабли штурмуют бастионы
02:05 Юнга Северного флота
03:35 Свинарка и пастух
Мосфильм. Золотая коллекция
03:15 Иди и смотри
05:30 Трактористы
06:55 Веселая карусель. 11-я серия
07:05 Веселая карусель. 12-я серия
07:15 Илья Муромец
08:55 Совсем пропащий
10:40 Ах, водевиль, водевиль
11:55 Тридцать первое июня
14:20 Дон Сезар де Базан
16:55 Чисто английское убийство
19:55 Трактир на Пятницкой
21:30 Москва слезам не верит
00:10 Зимний вечер в Гаграх
01:40 Парад планет
03:10 Братья Карамазовы
Время начала передач - московское.