Телепрограмма ТВ России на субботу 30 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 30 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 30.07.2022



Первый канал



04:55 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»

15:00 Новости

15:15 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»

18:00 Вечерние новости

18:20 «Я отпустила свое счастье». Ко дню рождения Эдиты Пьехи

19:20 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 «Не ждали». К 85-летию Виктора Мережко

01:20 Наедине со всеми

03:35 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Волгоградская область. Ливерная колбаса

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Черное море. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Народные песни с Алексеем Петрухиным

20:00 Вести

21:00 Рыжик

00:50 Старшая сестра

04:00 Ночная фиалка



ТВЦ



04:45 Актёрские драмы. Роль как проклятье

05:25 Олег Ефремов. Последнее признание

05:55 Жизнь под чужим солнцем. 1-я серия

06:41 Жизнь под чужим солнцем. 2-я серия

07:30 Православная энциклопедия. Памятники христианской культуры Армении. Специальный выпуск

07:55 Олег Янковский. Последняя охота

08:30 Райское яблочко

10:10 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Ярославль

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Медовый месяц

13:40 Лекарство для бабушки. 1-я серия

14:30 События

14:45 Лекарство для бабушки. 2-я - 4-я серии

17:30 Письма из прошлого. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Прощание. Маршал Ахромеев

22:40 90-е. Голые Золушки

23:25 Дикие деньги. Отари Квантришвили

00:05 Хроники московского быта. Женщины Ленина

00:45 10 самых... Брошенные жёны звёзд

01:10 10 самых... Молодые дедушки

01:40 10 самых... Откровенные сцены в советском кино

02:05 10 самых... Богатые жёны

02:35 Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого

03:15 Людмила Марченко. Девочка для битья

03:55 Виктор Авилов. Игры с нечистой силой

04:35 Наталья Богунова. Тайное безумие



НТВ



04:50 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии

06:25 Дельта. «Отец», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:30 Вокально-криминальный ансамбль. 11-я - 13-я серии

22:15 Маска

00:45 Агентство скрытых камер. Тайник

01:15 Агентство скрытых камер. Любовь под видео

01:45 «Алиби» на двоих». «Наследница», 1-я и 2-я серии

03:15 «Алиби» на двоих». «Стритрейсеры», 1-я и 2-я серии

04:50 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Они потрясли мир. Бритни Спирс. Без права на любовь

05:40 Они потрясли мир. Диана vs Камилла

06:20 Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди

06:55 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс

07:40 Они потрясли мир. Любимые женщины Андрея Миронова

08:35 Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви

09:25 Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая»

10:20 Королева при исполнении. 1-я серия

11:20 Королева при исполнении. 2-я серия

12:20 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»

13:50 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»

15:10 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1-я серия

16:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 2-я серия

18:20 След. Когда отказали тормоза

19:10 След. Дикие индюки

19:55 След. Белый туннель

20:40 След. Брак под небесами

21:30 След. Дело о мертвых таксистах

22:15 След. Физики и лирики

23:00 След. Расплата за доверие

23:55 След. Королевская кобра

00:40 След. Победитель получает всё

01:20 Прокурорская проверка. Убийство под шубой

02:15 Прокурорская проверка. Сладкая смерть

03:10 Прокурорская проверка. Части тела

04:00 Прокурорская проверка. Рынок скота



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

08:05 Не ходите, девки, замуж

09:25 Родня

11:25 Не отпускай. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 117-я и 118-я серии

22:55 Горизонты любви. 1-я - 4-я серии

02:05 Не отпускай. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:35 Comedy Баттл. 20-я серия

05:20 Открытый микрофон. 1-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

09:00 Перезагрузка. 515-я серия

09:30 Модные игры. 7-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я - 42-я серии

15:00 Комеди клаб. Дайджест. 5-я серия

16:00 Комеди клаб. Дайджест. 9-я - 13-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 13-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 30-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 31-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 246-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 247-я серия

02:40 Импровизация. Дайджест. Сезон 6. 183-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 184-я серия

04:15 Comedy Баттл. 21-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 16. 4-я серия

05:20 Воронины. Сезон 16. 5-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 17-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия

06:05 Фиксики. Калейдоскоп

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Навигатор

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Кто виноват?

06:50 Три кота. Аттракционы

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Музыкальные инструменты

07:10 Три кота. Инструкция

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Ненужные вещи

07:30 Три кота. Понять и простить

07:35 Три кота

07:40 Три кота. Сила воли

07:45 Три кота. В гостях у Горчицы

07:50 Три кота. Сюрприз для мамы

07:55 Три кота. Как мыть лапки

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «П»

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:30 Уральские пельмени. Без задних нот

11:35 Монстры против пришельцев

13:25 Новый Человек-паук

16:10 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

19:00 Великая стена

21:00 Охотник на монстров

23:00 Обитель зла 2: Апокалипсис

00:50 Скалолаз

02:50 Холмс и Ватсон

04:05 Воронины. Сезон 16. 5-я - 7-я серии



Матч ТВ



05:00 Бокс. Командный кубок России

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Пенья vs Нуньес. Лучшие бои

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Как утенок-музыкант стал футболистом

09:25 Кто получит приз?

09:35 Вирусный фактор

12:05 Новости

12:10 Все на Матч!

12:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир

14:55 Новости

15:00 Бокс. Командный кубок России. Финал. Прямой эфир

17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир

19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал. Прямой эфир

21:25 Футбол. Суперкубок Германии. «Лейпциг» - «Бавария». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:30 Брюс Ли

03:00 Новости

03:05 Всё о главном

03:35 Катар-2022

04:00 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кто наживается на Украине?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. 5 преступлений украинских нацистов

18:00 Водный мир

19:30 Новости

20:00 Водный мир

21:05 Дрожь земли

23:00 Новости

23:25 Дрожь земли-2: Повторный удар

01:20 Дрожь земли 3

03:00 Дрожь земли-4. Легенда начинается

04:35 Тайны Чапман



Звезда



02:45 Революция. Западня для России

05:30 Перелом. Хроника Победы

06:00 Сделано в СССР

06:10 Юнга Северного флота

07:40 «Посейдон» спешит на помощь

08:00 Новости дня

08:15 «Посейдон» спешит на помощь

09:15 Легенды кино. Евгений Моргунов

10:00 Главный день. «Фильм «Ирония судьбы» и Эльдар Рязанов»

10:50 Война миров. Мао против Хрущева

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». А что там по телеку? Любимые советские передачи

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Группа Любэ

13:45 На всех широтах. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:30 На всех широтах. 1-я - 8-я серии

21:55 Слушать в отсеках

00:35 Корабли штурмуют бастионы

02:05 Юнга Северного флота

03:35 Свинарка и пастух



Мосфильм. Золотая коллекция



03:15 Иди и смотри

05:30 Трактористы

06:55 Веселая карусель. 11-я серия

07:05 Веселая карусель. 12-я серия

07:15 Илья Муромец

08:55 Совсем пропащий

10:40 Ах, водевиль, водевиль

11:55 Тридцать первое июня

14:20 Дон Сезар де Базан

16:55 Чисто английское убийство

19:55 Трактир на Пятницкой

21:30 Москва слезам не верит

00:10 Зимний вечер в Гаграх

01:40 Парад планет

03:10 Братья Карамазовы



Время начала передач - московское.



















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