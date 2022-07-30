Программа передач Первого канала на 30 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 30 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
30.07.2022
04:55 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»
15:00 Новости
15:15 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Я отпустила свое счастье». Ко дню рождения Эдиты Пьехи
19:20 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 «Не ждали». К 85-летию Виктора Мережко
01:20 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.