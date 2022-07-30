Программа передач Первого канала на 30 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 30 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



30.07.2022



04:55 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»

15:00 Новости

15:15 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»

18:00 Вечерние новости

18:20 «Я отпустила свое счастье». Ко дню рождения Эдиты Пьехи

19:20 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 «Не ждали». К 85-летию Виктора Мережко

01:20 Наедине со всеми

03:35 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.