Программа передач Россия 1 на 30 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 30 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



30.07.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Волгоградская область. Ливерная колбаса

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Черное море. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Народные песни с Алексеем Петрухиным

20:00 Вести

21:00 Рыжик

00:50 Старшая сестра

04:00 Ночная фиалка



В программе передач возможны изменения.