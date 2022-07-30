Программа передач ТВЦ на 30 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 30 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



30.07.2022



04:45 Актёрские драмы. Роль как проклятье

05:25 Олег Ефремов. Последнее признание

05:55 Жизнь под чужим солнцем. 1-я серия

06:41 Жизнь под чужим солнцем. 2-я серия

07:30 Православная энциклопедия. Памятники христианской культуры Армении. Специальный выпуск

07:55 Олег Янковский. Последняя охота

08:30 Райское яблочко

10:10 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Ярославль

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Медовый месяц

13:40 Лекарство для бабушки. 1-я серия

14:30 События

14:45 Лекарство для бабушки. 2-я - 4-я серии

17:30 Письма из прошлого. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Прощание. Маршал Ахромеев

22:40 90-е. Голые Золушки

23:25 Дикие деньги. Отари Квантришвили

00:05 Хроники московского быта. Женщины Ленина

00:45 10 самых... Брошенные жёны звёзд

01:10 10 самых... Молодые дедушки

01:40 10 самых... Откровенные сцены в советском кино

02:05 10 самых... Богатые жёны

02:35 Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого

03:15 Людмила Марченко. Девочка для битья

03:55 Виктор Авилов. Игры с нечистой силой

04:35 Наталья Богунова. Тайное безумие



В программе передач возможны изменения.