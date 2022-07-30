Программа передач ТВЦ на 30 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 30 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
30.07.2022
04:45 Актёрские драмы. Роль как проклятье
05:25 Олег Ефремов. Последнее признание
05:55 Жизнь под чужим солнцем. 1-я серия
06:41 Жизнь под чужим солнцем. 2-я серия
07:30 Православная энциклопедия. Памятники христианской культуры Армении. Специальный выпуск
07:55 Олег Янковский. Последняя охота
08:30 Райское яблочко
10:10 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Ярославль
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Медовый месяц
13:40 Лекарство для бабушки. 1-я серия
14:30 События
14:45 Лекарство для бабушки. 2-я - 4-я серии
17:30 Письма из прошлого. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Прощание. Маршал Ахромеев
22:40 90-е. Голые Золушки
23:25 Дикие деньги. Отари Квантришвили
00:05 Хроники московского быта. Женщины Ленина
00:45 10 самых... Брошенные жёны звёзд
01:10 10 самых... Молодые дедушки
01:40 10 самых... Откровенные сцены в советском кино
02:05 10 самых... Богатые жёны
02:35 Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого
03:15 Людмила Марченко. Девочка для битья
03:55 Виктор Авилов. Игры с нечистой силой
04:35 Наталья Богунова. Тайное безумие
В программе передач возможны изменения.