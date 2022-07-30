Программа передач НТВ на 30 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 30 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



30.07.2022



04:50 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии

06:25 Дельта. «Отец», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:30 Вокально-криминальный ансамбль. 11-я - 13-я серии

22:15 Маска

00:45 Агентство скрытых камер. Тайник

01:15 Агентство скрытых камер. Любовь под видео

01:45 «Алиби» на двоих». «Наследница», 1-я и 2-я серии

03:15 «Алиби» на двоих». «Стритрейсеры», 1-я и 2-я серии

04:50 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.