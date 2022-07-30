Программа передач НТВ на 30 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 30 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
30.07.2022
04:50 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии
06:25 Дельта. «Отец», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:30 Вокально-криминальный ансамбль. 11-я - 13-я серии
22:15 Маска
00:45 Агентство скрытых камер. Тайник
01:15 Агентство скрытых камер. Любовь под видео
01:45 «Алиби» на двоих». «Наследница», 1-я и 2-я серии
03:15 «Алиби» на двоих». «Стритрейсеры», 1-я и 2-я серии
04:50 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.