Программа передач Пятого канала на 30 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



30.07.2022



05:00 Они потрясли мир. Бритни Спирс. Без права на любовь

05:40 Они потрясли мир. Диана vs Камилла

06:20 Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди

06:55 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс

07:40 Они потрясли мир. Любимые женщины Андрея Миронова

08:35 Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви

09:25 Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая»

10:20 Королева при исполнении. 1-я серия

11:20 Королева при исполнении. 2-я серия

12:20 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»

13:50 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»

15:10 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1-я серия

16:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 2-я серия

18:20 След. Когда отказали тормоза

19:10 След. Дикие индюки

19:55 След. Белый туннель

20:40 След. Брак под небесами

21:30 След. Дело о мертвых таксистах

22:15 След. Физики и лирики

23:00 След. Расплата за доверие

23:55 След. Королевская кобра

00:40 След. Победитель получает всё

01:20 Прокурорская проверка. Убийство под шубой

02:15 Прокурорская проверка. Сладкая смерть

03:10 Прокурорская проверка. Части тела

04:00 Прокурорская проверка. Рынок скота



В программе передач возможны изменения.