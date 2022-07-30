Программа передач Пятого канала на 30 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
30.07.2022
05:00 Они потрясли мир. Бритни Спирс. Без права на любовь
05:40 Они потрясли мир. Диана vs Камилла
06:20 Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди
06:55 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс
07:40 Они потрясли мир. Любимые женщины Андрея Миронова
08:35 Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви
09:25 Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая»
10:20 Королева при исполнении. 1-я серия
11:20 Королева при исполнении. 2-я серия
12:20 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»
13:50 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»
15:10 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1-я серия
16:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 2-я серия
18:20 След. Когда отказали тормоза
19:10 След. Дикие индюки
19:55 След. Белый туннель
20:40 След. Брак под небесами
21:30 След. Дело о мертвых таксистах
22:15 След. Физики и лирики
23:00 След. Расплата за доверие
23:55 След. Королевская кобра
00:40 След. Победитель получает всё
01:20 Прокурорская проверка. Убийство под шубой
02:15 Прокурорская проверка. Сладкая смерть
03:10 Прокурорская проверка. Части тела
04:00 Прокурорская проверка. Рынок скота
В программе передач возможны изменения.