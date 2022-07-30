Программа передач ТНТ на 30 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



30.07.2022



04:35 Comedy Баттл. 20-я серия

05:20 Открытый микрофон. 1-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

09:00 Перезагрузка. 515-я серия

09:30 Модные игры. 7-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я - 42-я серии

15:00 Комеди клаб. Дайджест. 5-я серия

16:00 Комеди клаб. Дайджест. 9-я - 13-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 13-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 30-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 31-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 246-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 247-я серия

02:40 Импровизация. Дайджест. Сезон 6. 183-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 184-я серия

04:15 Comedy Баттл. 21-я серия



В программе передач возможны изменения.