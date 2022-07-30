Программа передач ТНТ на 30 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
30.07.2022
04:35 Comedy Баттл. 20-я серия
05:20 Открытый микрофон. 1-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
09:00 Перезагрузка. 515-я серия
09:30 Модные игры. 7-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я - 42-я серии
15:00 Комеди клаб. Дайджест. 5-я серия
16:00 Комеди клаб. Дайджест. 9-я - 13-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 13-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 30-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 31-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 246-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 247-я серия
02:40 Импровизация. Дайджест. Сезон 6. 183-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 184-я серия
04:15 Comedy Баттл. 21-я серия
В программе передач возможны изменения.