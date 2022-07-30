Программа передач СТС на 30 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 30 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
30.07.2022
04:55 Воронины. Сезон 16. 4-я серия
05:20 Воронины. Сезон 16. 5-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 17-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия
06:05 Фиксики. Калейдоскоп
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Навигатор
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Кто виноват?
06:50 Три кота. Аттракционы
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Музыкальные инструменты
07:10 Три кота. Инструкция
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Ненужные вещи
07:30 Три кота. Понять и простить
07:35 Три кота
07:40 Три кота. Сила воли
07:45 Три кота. В гостях у Горчицы
07:50 Три кота. Сюрприз для мамы
07:55 Три кота. Как мыть лапки
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «П»
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:30 Уральские пельмени. Без задних нот
11:35 Монстры против пришельцев
13:25 Новый Человек-паук
16:10 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
19:00 Великая стена
21:00 Охотник на монстров
23:00 Обитель зла 2: Апокалипсис
00:50 Скалолаз
02:50 Холмс и Ватсон
04:05 Воронины. Сезон 16. 5-я - 7-я серии
В программе передач возможны изменения.