Программа передач СТС на 30 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 30 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



30.07.2022



04:55 Воронины. Сезон 16. 4-я серия

05:20 Воронины. Сезон 16. 5-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 17-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия

06:05 Фиксики. Калейдоскоп

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Навигатор

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Кто виноват?

06:50 Три кота. Аттракционы

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Музыкальные инструменты

07:10 Три кота. Инструкция

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Ненужные вещи

07:30 Три кота. Понять и простить

07:35 Три кота

07:40 Три кота. Сила воли

07:45 Три кота. В гостях у Горчицы

07:50 Три кота. Сюрприз для мамы

07:55 Три кота. Как мыть лапки

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «П»

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:30 Уральские пельмени. Без задних нот

11:35 Монстры против пришельцев

13:25 Новый Человек-паук

16:10 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

19:00 Великая стена

21:00 Охотник на монстров

23:00 Обитель зла 2: Апокалипсис

00:50 Скалолаз

02:50 Холмс и Ватсон

04:05 Воронины. Сезон 16. 5-я - 7-я серии



В программе передач возможны изменения.