Программа передач Матч ТВ на 30 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 30 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



30.07.2022



05:00 Бокс. Командный кубок России

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Пенья vs Нуньес. Лучшие бои

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Как утенок-музыкант стал футболистом

09:25 Кто получит приз?

09:35 Вирусный фактор

12:05 Новости

12:10 Все на Матч!

12:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир

14:55 Новости

15:00 Бокс. Командный кубок России. Финал. Прямой эфир

17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир

19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал. Прямой эфир

21:25 Футбол. Суперкубок Германии. «Лейпциг» - «Бавария». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:30 Брюс Ли

03:00 Новости

03:05 Всё о главном

03:35 Катар-2022

04:00 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



В программе передач возможны изменения.