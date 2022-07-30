Программа передач Матч ТВ на 30 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 30 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
30.07.2022
05:00 Бокс. Командный кубок России
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Пенья vs Нуньес. Лучшие бои
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Как утенок-музыкант стал футболистом
09:25 Кто получит приз?
09:35 Вирусный фактор
12:05 Новости
12:10 Все на Матч!
12:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир
14:55 Новости
15:00 Бокс. Командный кубок России. Финал. Прямой эфир
17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир
19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал. Прямой эфир
21:25 Футбол. Суперкубок Германии. «Лейпциг» - «Бавария». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:30 Брюс Ли
03:00 Новости
03:05 Всё о главном
03:35 Катар-2022
04:00 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
В программе передач возможны изменения.