Программа передач РЕН ТВ на 30 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 30 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



30.07.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кто наживается на Украине?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. 5 преступлений украинских нацистов

18:00 Водный мир

19:30 Новости

20:00 Водный мир

21:05 Дрожь земли

23:00 Новости

23:25 Дрожь земли-2: Повторный удар

01:20 Дрожь земли 3

03:00 Дрожь земли-4. Легенда начинается

04:35 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.