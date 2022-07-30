Программа передач канала Звезда на 30 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 30 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



30.07.2022



02:45 Революция. Западня для России

05:30 Перелом. Хроника Победы

06:00 Сделано в СССР

06:10 Юнга Северного флота

07:40 «Посейдон» спешит на помощь

08:00 Новости дня

08:15 «Посейдон» спешит на помощь

09:15 Легенды кино. Евгений Моргунов

10:00 Главный день. «Фильм «Ирония судьбы» и Эльдар Рязанов»

10:50 Война миров. Мао против Хрущева

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». А что там по телеку? Любимые советские передачи

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Группа Любэ

13:45 На всех широтах. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:30 На всех широтах. 1-я - 8-я серии

21:55 Слушать в отсеках

00:35 Корабли штурмуют бастионы

02:05 Юнга Северного флота

03:35 Свинарка и пастух



В программе передач возможны изменения.