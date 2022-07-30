Программа передач канала Звезда на 30 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 30 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
30.07.2022
02:45 Революция. Западня для России
05:30 Перелом. Хроника Победы
06:00 Сделано в СССР
06:10 Юнга Северного флота
07:40 «Посейдон» спешит на помощь
08:00 Новости дня
08:15 «Посейдон» спешит на помощь
09:15 Легенды кино. Евгений Моргунов
10:00 Главный день. «Фильм «Ирония судьбы» и Эльдар Рязанов»
10:50 Война миров. Мао против Хрущева
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». А что там по телеку? Любимые советские передачи
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Группа Любэ
13:45 На всех широтах. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:30 На всех широтах. 1-я - 8-я серии
21:55 Слушать в отсеках
00:35 Корабли штурмуют бастионы
02:05 Юнга Северного флота
03:35 Свинарка и пастух
В программе передач возможны изменения.