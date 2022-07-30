Программа передач Золотая коллекция на 30 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



30.07.2022



03:15 Иди и смотри

05:30 Трактористы

06:55 Веселая карусель. 11-я серия

07:05 Веселая карусель. 12-я серия

07:15 Илья Муромец

08:55 Совсем пропащий

10:40 Ах, водевиль, водевиль

11:55 Тридцать первое июня

14:20 Дон Сезар де Базан

16:55 Чисто английское убийство

19:55 Трактир на Пятницкой

21:30 Москва слезам не верит

00:10 Зимний вечер в Гаграх

01:40 Парад планет

03:10 Братья Карамазовы



В телепрограмме передач возможны изменения.