Программа передач Золотая коллекция на 30 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
30.07.2022
03:15 Иди и смотри
05:30 Трактористы
06:55 Веселая карусель. 11-я серия
07:05 Веселая карусель. 12-я серия
07:15 Илья Муромец
08:55 Совсем пропащий
10:40 Ах, водевиль, водевиль
11:55 Тридцать первое июня
14:20 Дон Сезар де Базан
16:55 Чисто английское убийство
19:55 Трактир на Пятницкой
21:30 Москва слезам не верит
00:10 Зимний вечер в Гаграх
01:40 Парад планет
03:10 Братья Карамазовы
В телепрограмме передач возможны изменения.