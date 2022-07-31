Телепрограмма ТВ России на воскресенье 31 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 31 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 31.07.2022



Первый канал



03:35 Россия от края до края

05:10 Командир счастливой «Щуки»

06:00 Новости

06:10 Командир счастливой «Щуки»

07:00 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал

10:00 Новости

10:10 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал

11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ

12:15 Новости

12:30 «Цари океанов. Путь в Арктику»

13:35 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии

15:00 Новости

15:15 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии

21:00 Время

22:35 Торпедоносцы

00:20 Наедине со всеми

02:35 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Ночная фиалка

05:35 Ожерелье

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Утренняя почта с Николаем Басковым

09:10 Сто к одному

10:00 Вести

11:00 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ

12:15 Вести

12:45 Черное море. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск ко Дню военно-морского флота РФ

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы

01:40 Прощание славянки

03:15 Ожерелье



ТВЦ



04:35 Наталья Богунова. Тайное безумие

05:15 Актёрские судьбы. Великие скандалисты

05:55 Закулисные войны. Юмористы

06:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

06:45 Медовый месяц

08:15 Максим Перепелица

09:55 Знак качества. Полезные продукты

10:50 Святые и близкие. Фёдор Ушаков

11:30 События

11:45 Одиноким предоставляется общежитие

13:30 Москва резиновая. Хочу спать

14:30 События

14:45 «Смешная широта». Юмористический концерт

16:30 Барби и медведь. 1-я серия

18:31 Барби и медведь. 2-я серия

20:05 Хрустальная ловушка. 1-я - 4-я серии

23:35 События

23:50 Северное сияние. Древо колдуна. 1-я серия

00:35 Северное сияние. Древо колдуна. 2-я серия

01:20 Спасатель. 1-я серия

02:06 Спасатель. 2-я серия

03:00 Письма из прошлого. 1-я - 3-я серии



НТВ



04:50 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии

06:25 Дельта. «Клад», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:45 Вокально-криминальный ансамбль. 14-я - 16-я серии

22:25 Маска

00:55 Агентство скрытых камер. Влюбленная дурочка

01:25 Агентство скрытых камер. Антишантаж

01:55 «Алиби« на двоих». «Реликвия», 1-я и 2-я серии

03:20 «Алиби« на двоихм. «Близкие люди», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей. Целую, Ларин

05:50 Улицы разбитых фонарей. Страховочный вариант

06:40 Улицы разбитых фонарей. Сексот Цыплаков

07:30 Улицы разбитых фонарей. Блюз осеннего вечера

08:30 Чужой район-2. Жених

09:25 Чужой район-2. Долги

10:20 Чужой район-2. Защита

11:20 Чужой район-2. Справедливость

12:20 Чужой район-2. Дружина

13:20 Чужой район-2. Ловушка

14:15 Чужой район-2. Письмо

15:15 Чужой район-2. Царь воды

16:10 Чужой район-2. Расплата

17:10 Чужой район-2. Побег

18:10 След. Пассажир катафалка

19:00 След. Секретная миссия

19:50 След. История на миллион долларов

20:40 След. Вторая половина

21:30 След. Операция «Мусор«

22:15 След. Демиург

23:00 След. Сапер ошибается однажды

23:50 След. Выкуп за невесту

00:30 След. Такие разные игры

01:05 След. Операция

01:40 След. С днем рождения, Вера

02:15 След. Тернистый путь познания

02:50 Пасечник. Дело о коллекторах, 1-я часть

03:35 Пасечник. Дело о коллекторах, 2-я часть

04:15 Пасечник. Старые долги Макарыча, 1-я часть



Домашний



02:05 Не отпускай. 1-я - 4-я серии

05:05 6 кадров

05:30 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Сваха»

06:30 Преступления страсти. 2-я серия - «Сваха»

07:15 Безотцовщина

09:10 Услышь мое сердце. 1-я и 2-я серии

11:00 Уравнение любви. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 119-я и 120-я серии

22:45 Горничная. 1-я - 4-я серии

02:20 Не отпускай. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:15 Comedy Баттл. 21-я серия

05:55 Открытый микрофон. 2-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

09:00 Смешарики. Легенда о золотом драконе

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 248-я - 260-я серии

17:00 В активном поиске. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 736-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 737-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 35-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 248-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 249-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 185-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 186-я серия

04:15 Comedy Баттл. 1-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 16. 7-я серия

05:20 Воронины. Сезон 16. 8-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия

06:05 Фиксики. Огнетушитель

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Духовка

06:25 Пес в сапогах

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Котята спешат на помощь

07:00 Три кота. Лесные котики

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Поездка на пляж

07:20 Три кота. Папино кафе

07:25 Три кота. Граффити котята

07:30 Царевны. Колдуем вместе

07:40 Царевны. Полуночная магия

07:45 Царевны. Важные дела

07:50 Том и Джерри

08:05 Монстры против пришельцев

09:55 Одноклассники

12:00 Одноклассники-2

14:00 Хэнкок

15:45 Мадагаскар

17:25 Мадагаскар-2

19:15 Мадагаскар-3

21:00 Охотники за привидениями

23:20 Обитель зла-3

01:10 Обитель зла 2: Апокалипсис

02:45 Воронины. Сезон 16. 6-я - 11-я серии



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Спорт Тоша

09:50 Эластико

11:35 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

12:40 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

13:55 Футбол. Международный Кубок Российских железных дорог. Женщины. Прямой эфир

15:55 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

16:55 Все на Матч!

17:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Оренбург». Прямой эфир

19:30 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Финал. Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:00 Новости

22:10 Все на Матч!

23:10 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис

00:30 Тройной перехват

02:45 Новости

02:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг

04:00 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

05:55 Огонек-Огниво

07:30 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

08:30 Новости

09:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

09:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши

11:50 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

12:30 Новости

13:00 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

14:40 Индиана Джонс и храм Судьбы

16:30 Новости

17:00 Индиана Джонс и храм Судьбы

17:30 Индиана Джонс и последний крестовый поход

19:30 Новости

19:55 Индиана Джонс и последний крестовый поход

20:30 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

23:00 Новости

23:25 Соломон Кейн

01:20 Самые шокирующие гипотезы

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:00 Легендарные флотоводцы. Павел Нахимов

05:35 Военная приемка. След в истории. 1696. Петр Первый. Рождение флота

06:15 Военная приемка. След в истории. Ушаков. Адмирал Божьей милостью

06:55 Адмирал Ушаков

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 Сделано в СССР

11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ

12:25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Сергей Горшков

13:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Арсений Головко

14:10 Викинг. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 История российского флота. 1-я - 8-я серии

21:00 Юнона и Авось

22:20 История российского флота. 1-я - 8-я серии

02:00 Моонзунд

04:10 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков

04:55 Кадеты. 1-я и 2-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



03:10 Братья Карамазовы

06:50 Нежданно-негаданно

08:20 Веселая карусель. 14-я серия

08:30 Веселая карусель. 15-я серия

08:45 Сказка странствий

10:35 Мышеловка

12:10 Самая обаятельная и привлекательная

13:45 По семейным обстоятельствам

16:05 Отпуск за свой счет

18:30 Ширли-мырли

21:05 Такси-блюз

23:00 Воскресная премьера

02:15 Шантажист

03:40 Первый учитель



Время начала передач - московское.



















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