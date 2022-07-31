Телепрограмма ТВ России на воскресенье 31 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 31 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 31.07.2022
Первый канал
03:35 Россия от края до края
05:10 Командир счастливой «Щуки»
06:00 Новости
06:10 Командир счастливой «Щуки»
07:00 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал
10:00 Новости
10:10 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12:15 Новости
12:30 «Цари океанов. Путь в Арктику»
13:35 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии
15:00 Новости
15:15 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии
21:00 Время
22:35 Торпедоносцы
00:20 Наедине со всеми
02:35 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Ночная фиалка
05:35 Ожерелье
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Утренняя почта с Николаем Басковым
09:10 Сто к одному
10:00 Вести
11:00 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ
12:15 Вести
12:45 Черное море. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск ко Дню военно-морского флота РФ
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы
01:40 Прощание славянки
03:15 Ожерелье
ТВЦ
04:35 Наталья Богунова. Тайное безумие
05:15 Актёрские судьбы. Великие скандалисты
05:55 Закулисные войны. Юмористы
06:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
06:45 Медовый месяц
08:15 Максим Перепелица
09:55 Знак качества. Полезные продукты
10:50 Святые и близкие. Фёдор Ушаков
11:30 События
11:45 Одиноким предоставляется общежитие
13:30 Москва резиновая. Хочу спать
14:30 События
14:45 «Смешная широта». Юмористический концерт
16:30 Барби и медведь. 1-я серия
18:31 Барби и медведь. 2-я серия
20:05 Хрустальная ловушка. 1-я - 4-я серии
23:35 События
23:50 Северное сияние. Древо колдуна. 1-я серия
00:35 Северное сияние. Древо колдуна. 2-я серия
01:20 Спасатель. 1-я серия
02:06 Спасатель. 2-я серия
03:00 Письма из прошлого. 1-я - 3-я серии
НТВ
04:50 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии
06:25 Дельта. «Клад», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:45 Вокально-криминальный ансамбль. 14-я - 16-я серии
22:25 Маска
00:55 Агентство скрытых камер. Влюбленная дурочка
01:25 Агентство скрытых камер. Антишантаж
01:55 «Алиби« на двоих». «Реликвия», 1-я и 2-я серии
03:20 «Алиби« на двоихм. «Близкие люди», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей. Целую, Ларин
05:50 Улицы разбитых фонарей. Страховочный вариант
06:40 Улицы разбитых фонарей. Сексот Цыплаков
07:30 Улицы разбитых фонарей. Блюз осеннего вечера
08:30 Чужой район-2. Жених
09:25 Чужой район-2. Долги
10:20 Чужой район-2. Защита
11:20 Чужой район-2. Справедливость
12:20 Чужой район-2. Дружина
13:20 Чужой район-2. Ловушка
14:15 Чужой район-2. Письмо
15:15 Чужой район-2. Царь воды
16:10 Чужой район-2. Расплата
17:10 Чужой район-2. Побег
18:10 След. Пассажир катафалка
19:00 След. Секретная миссия
19:50 След. История на миллион долларов
20:40 След. Вторая половина
21:30 След. Операция «Мусор«
22:15 След. Демиург
23:00 След. Сапер ошибается однажды
23:50 След. Выкуп за невесту
00:30 След. Такие разные игры
01:05 След. Операция
01:40 След. С днем рождения, Вера
02:15 След. Тернистый путь познания
02:50 Пасечник. Дело о коллекторах, 1-я часть
03:35 Пасечник. Дело о коллекторах, 2-я часть
04:15 Пасечник. Старые долги Макарыча, 1-я часть
Домашний
02:05 Не отпускай. 1-я - 4-я серии
05:05 6 кадров
05:30 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Сваха»
06:30 Преступления страсти. 2-я серия - «Сваха»
07:15 Безотцовщина
09:10 Услышь мое сердце. 1-я и 2-я серии
11:00 Уравнение любви. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 119-я и 120-я серии
22:45 Горничная. 1-я - 4-я серии
02:20 Не отпускай. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:15 Comedy Баттл. 21-я серия
05:55 Открытый микрофон. 2-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Смешарики. Легенда о золотом драконе
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 248-я - 260-я серии
17:00 В активном поиске. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 736-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 737-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 35-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 248-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 249-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 185-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 186-я серия
04:15 Comedy Баттл. 1-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 16. 7-я серия
05:20 Воронины. Сезон 16. 8-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия
06:05 Фиксики. Огнетушитель
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Духовка
06:25 Пес в сапогах
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Котята спешат на помощь
07:00 Три кота. Лесные котики
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Поездка на пляж
07:20 Три кота. Папино кафе
07:25 Три кота. Граффити котята
07:30 Царевны. Колдуем вместе
07:40 Царевны. Полуночная магия
07:45 Царевны. Важные дела
07:50 Том и Джерри
08:05 Монстры против пришельцев
09:55 Одноклассники
12:00 Одноклассники-2
14:00 Хэнкок
15:45 Мадагаскар
17:25 Мадагаскар-2
19:15 Мадагаскар-3
21:00 Охотники за привидениями
23:20 Обитель зла-3
01:10 Обитель зла 2: Апокалипсис
02:45 Воронины. Сезон 16. 6-я - 11-я серии
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Спорт Тоша
09:50 Эластико
11:35 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
12:40 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
13:55 Футбол. Международный Кубок Российских железных дорог. Женщины. Прямой эфир
15:55 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
16:55 Все на Матч!
17:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Оренбург». Прямой эфир
19:30 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Финал. Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:00 Новости
22:10 Все на Матч!
23:10 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис
00:30 Тройной перехват
02:45 Новости
02:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг
04:00 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
05:55 Огонек-Огниво
07:30 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
08:30 Новости
09:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
09:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши
11:50 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
12:30 Новости
13:00 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
14:40 Индиана Джонс и храм Судьбы
16:30 Новости
17:00 Индиана Джонс и храм Судьбы
17:30 Индиана Джонс и последний крестовый поход
19:30 Новости
19:55 Индиана Джонс и последний крестовый поход
20:30 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа
23:00 Новости
23:25 Соломон Кейн
01:20 Самые шокирующие гипотезы
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:00 Легендарные флотоводцы. Павел Нахимов
05:35 Военная приемка. След в истории. 1696. Петр Первый. Рождение флота
06:15 Военная приемка. След в истории. Ушаков. Адмирал Божьей милостью
06:55 Адмирал Ушаков
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 Сделано в СССР
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12:25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Сергей Горшков
13:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Арсений Головко
14:10 Викинг. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 История российского флота. 1-я - 8-я серии
21:00 Юнона и Авось
22:20 История российского флота. 1-я - 8-я серии
02:00 Моонзунд
04:10 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков
04:55 Кадеты. 1-я и 2-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
03:10 Братья Карамазовы
06:50 Нежданно-негаданно
08:20 Веселая карусель. 14-я серия
08:30 Веселая карусель. 15-я серия
08:45 Сказка странствий
10:35 Мышеловка
12:10 Самая обаятельная и привлекательная
13:45 По семейным обстоятельствам
16:05 Отпуск за свой счет
18:30 Ширли-мырли
21:05 Такси-блюз
23:00 Воскресная премьера
02:15 Шантажист
03:40 Первый учитель
Время начала передач - московское.