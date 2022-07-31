Программа передач Первого канала на 31 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 31 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
31.07.2022
03:35 Россия от края до края
05:10 Командир счастливой «Щуки»
06:00 Новости
06:10 Командир счастливой «Щуки»
07:00 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал
10:00 Новости
10:10 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12:15 Новости
12:30 «Цари океанов. Путь в Арктику»
13:35 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии
15:00 Новости
15:15 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии
21:00 Время
22:35 Торпедоносцы
00:20 Наедине со всеми
02:35 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.