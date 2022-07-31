Программа передач Первого канала на 31 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 31 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



31.07.2022



03:35 Россия от края до края

05:10 Командир счастливой «Щуки»

06:00 Новости

06:10 Командир счастливой «Щуки»

07:00 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал

10:00 Новости

10:10 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал

11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ

12:15 Новости

12:30 «Цари океанов. Путь в Арктику»

13:35 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии

15:00 Новости

15:15 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Андреевский флаг. 1-я - 7-я серии

21:00 Время

22:35 Торпедоносцы

00:20 Наедине со всеми

02:35 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.