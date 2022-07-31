Программа передач Россия 1 на 31 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 31 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
31.07.2022
04:00 Ночная фиалка
05:35 Ожерелье
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Утренняя почта с Николаем Басковым
09:10 Сто к одному
10:00 Вести
11:00 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ
12:15 Вести
12:45 Черное море. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск ко Дню военно-морского флота РФ
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы
01:40 Прощание славянки
03:15 Ожерелье
В программе передач возможны изменения.