Программа передач Россия 1 на 31 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 31 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



31.07.2022



04:00 Ночная фиалка

05:35 Ожерелье

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Утренняя почта с Николаем Басковым

09:10 Сто к одному

10:00 Вести

11:00 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ

12:15 Вести

12:45 Черное море. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск ко Дню военно-морского флота РФ

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы

01:40 Прощание славянки

03:15 Ожерелье



В программе передач возможны изменения.