Программа передач ТВЦ на 31 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 31 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
31.07.2022
04:35 Наталья Богунова. Тайное безумие
05:15 Актёрские судьбы. Великие скандалисты
05:55 Закулисные войны. Юмористы
06:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
06:45 Медовый месяц
08:15 Максим Перепелица
09:55 Знак качества. Полезные продукты
10:50 Святые и близкие. Фёдор Ушаков
11:30 События
11:45 Одиноким предоставляется общежитие
13:30 Москва резиновая. Хочу спать
14:30 События
14:45 «Смешная широта». Юмористический концерт
16:30 Барби и медведь. 1-я серия
18:31 Барби и медведь. 2-я серия
20:05 Хрустальная ловушка. 1-я - 4-я серии
23:35 События
23:50 Северное сияние. Древо колдуна. 1-я серия
00:35 Северное сияние. Древо колдуна. 2-я серия
01:20 Спасатель. 1-я серия
02:06 Спасатель. 2-я серия
03:00 Письма из прошлого. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.