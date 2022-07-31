Программа передач ТВЦ на 31 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 31 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



31.07.2022



04:35 Наталья Богунова. Тайное безумие

05:15 Актёрские судьбы. Великие скандалисты

05:55 Закулисные войны. Юмористы

06:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

06:45 Медовый месяц

08:15 Максим Перепелица

09:55 Знак качества. Полезные продукты

10:50 Святые и близкие. Фёдор Ушаков

11:30 События

11:45 Одиноким предоставляется общежитие

13:30 Москва резиновая. Хочу спать

14:30 События

14:45 «Смешная широта». Юмористический концерт

16:30 Барби и медведь. 1-я серия

18:31 Барби и медведь. 2-я серия

20:05 Хрустальная ловушка. 1-я - 4-я серии

23:35 События

23:50 Северное сияние. Древо колдуна. 1-я серия

00:35 Северное сияние. Древо колдуна. 2-я серия

01:20 Спасатель. 1-я серия

02:06 Спасатель. 2-я серия

03:00 Письма из прошлого. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.