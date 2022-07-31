Программа передач Пятого канала на 31 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 31 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
31.07.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей. Целую, Ларин
05:50 Улицы разбитых фонарей. Страховочный вариант
06:40 Улицы разбитых фонарей. Сексот Цыплаков
07:30 Улицы разбитых фонарей. Блюз осеннего вечера
08:30 Чужой район-2. Жених
09:25 Чужой район-2. Долги
10:20 Чужой район-2. Защита
11:20 Чужой район-2. Справедливость
12:20 Чужой район-2. Дружина
13:20 Чужой район-2. Ловушка
14:15 Чужой район-2. Письмо
15:15 Чужой район-2. Царь воды
16:10 Чужой район-2. Расплата
17:10 Чужой район-2. Побег
18:10 След. Пассажир катафалка
19:00 След. Секретная миссия
19:50 След. История на миллион долларов
20:40 След. Вторая половина
21:30 След. Операция «Мусор«
22:15 След. Демиург
23:00 След. Сапер ошибается однажды
23:50 След. Выкуп за невесту
00:30 След. Такие разные игры
01:05 След. Операция
01:40 След. С днем рождения, Вера
02:15 След. Тернистый путь познания
02:50 Пасечник. Дело о коллекторах, 1-я часть
03:35 Пасечник. Дело о коллекторах, 2-я часть
04:15 Пасечник. Старые долги Макарыча, 1-я часть
В программе передач возможны изменения.