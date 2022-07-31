Программа передач ТНТ на 31 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 31 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
31.07.2022
04:15 Comedy Баттл. 21-я серия
05:55 Открытый микрофон. 2-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Смешарики. Легенда о золотом драконе
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 248-я - 260-я серии
17:00 В активном поиске. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 736-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 737-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 35-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 248-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 249-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 185-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 186-я серия
04:15 Comedy Баттл. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.