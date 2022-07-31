Программа передач Матч ТВ на 31 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 31 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



31.07.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Спорт Тоша

09:50 Эластико

11:35 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

12:40 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

13:55 Футбол. Международный Кубок Российских железных дорог. Женщины. Прямой эфир

15:55 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

16:55 Все на Матч!

17:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Оренбург». Прямой эфир

19:30 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Финал. Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:00 Новости

22:10 Все на Матч!

23:10 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис

00:30 Тройной перехват

02:45 Новости

02:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг

04:00 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



В программе передач возможны изменения.