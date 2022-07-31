Программа передач Матч ТВ на 31 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 31 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
31.07.2022
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Спорт Тоша
09:50 Эластико
11:35 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
12:40 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
13:55 Футбол. Международный Кубок Российских железных дорог. Женщины. Прямой эфир
15:55 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
16:55 Все на Матч!
17:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Оренбург». Прямой эфир
19:30 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Финал. Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:00 Новости
22:10 Все на Матч!
23:10 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис
00:30 Тройной перехват
02:45 Новости
02:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг
04:00 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
В программе передач возможны изменения.