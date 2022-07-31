Программа передач РЕН ТВ на 31 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 31 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



31.07.2022



05:00 Тайны Чапман

05:55 Огонек-Огниво

07:30 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

08:30 Новости

09:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

09:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши

11:50 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

12:30 Новости

13:00 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

14:40 Индиана Джонс и храм Судьбы

16:30 Новости

17:00 Индиана Джонс и храм Судьбы

17:30 Индиана Джонс и последний крестовый поход

19:30 Новости

19:55 Индиана Джонс и последний крестовый поход

20:30 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

23:00 Новости

23:25 Соломон Кейн

01:20 Самые шокирующие гипотезы

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.