Программа передач РЕН ТВ на 31 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 31 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
31.07.2022
05:00 Тайны Чапман
05:55 Огонек-Огниво
07:30 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
08:30 Новости
09:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
09:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши
11:50 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
12:30 Новости
13:00 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
14:40 Индиана Джонс и храм Судьбы
16:30 Новости
17:00 Индиана Джонс и храм Судьбы
17:30 Индиана Джонс и последний крестовый поход
19:30 Новости
19:55 Индиана Джонс и последний крестовый поход
20:30 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа
23:00 Новости
23:25 Соломон Кейн
01:20 Самые шокирующие гипотезы
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.