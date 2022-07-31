Программа передач канала Звезда на 31 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 31 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
31.07.2022
05:00 Легендарные флотоводцы. Павел Нахимов
05:35 Военная приемка. След в истории. 1696. Петр Первый. Рождение флота
06:15 Военная приемка. След в истории. Ушаков. Адмирал Божьей милостью
06:55 Адмирал Ушаков
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 Сделано в СССР
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12:25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Сергей Горшков
13:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Арсений Головко
14:10 Викинг. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 История российского флота. 1-я - 8-я серии
21:00 Юнона и Авось
22:20 История российского флота. 1-я - 8-я серии
02:00 Моонзунд
04:10 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков
04:55 Кадеты. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.