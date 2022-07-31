Программа передач канала Звезда на 31 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 31 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



31.07.2022



05:00 Легендарные флотоводцы. Павел Нахимов

05:35 Военная приемка. След в истории. 1696. Петр Первый. Рождение флота

06:15 Военная приемка. След в истории. Ушаков. Адмирал Божьей милостью

06:55 Адмирал Ушаков

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 Сделано в СССР

11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ

12:25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Сергей Горшков

13:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Арсений Головко

14:10 Викинг. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 История российского флота. 1-я - 8-я серии

21:00 Юнона и Авось

22:20 История российского флота. 1-я - 8-я серии

02:00 Моонзунд

04:10 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков

04:55 Кадеты. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.