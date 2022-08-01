Телепрограмма ТВ России на понедельник 1 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 1 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 01.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Отчим. 9-я и 10-я серии

23:45 Большая игра

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 София. 5-я серия

01:05 Королева бандитов. 9-я серия

01:55 Королева бандитов. 10-я серия

02:50 Женщины на грани. 14-я серия - «Зазеркалье» и 15-я серия - «В тихом омуте»



ТВЦ



04:27 Письма из прошлого. 3-я серия

05:10 Письма из прошлого. 4-я серия

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:40 Последний кордон. Сезон 1. 1-я серия

09:38 Последний кордон. Сезон 1. 2-я серия

10:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо

11:30 События

11:55 Практика. 9-я серия

12:50 Практика. 10-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Понаровская

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю. 9-я серия - «Доверие»

16:03 Верю не верю. 10-я серия - «Дружба»

16:55 Прощание. Николай Еременко

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 37-я серия

23:10 Знак качества. Сосиски и колбасы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Маршал Ахромеев

01:25 Хроники московского быта. Любовь без штампа

02:05 Прощание. Николай Еременко

02:50 Осторожно, мошенники! Жулье из интернета

03:15 Верю не верю. 9-я серия - «Доверие»

03:59 Верю не верю. 10-я серия - «Дружба»

04:40 Николай Караченцов. Наш Бельмондо



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-11. «Сватовство майора», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Подледный лов». «Обратный отсчет». «Золотые рыбки». «Пираты ХХI века»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Подледный лов». «Обратный отсчет». «Золотые рыбки». «Пираты ХХI века»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Дружба народов», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 1-я серия

20:45 Десант есть десант. 2-я серия

21:40 Под напряжением. 25-я серия

22:35 Под напряжением. 26-я серия

23:25 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-4. Медведь

00:55 Пёс-4. Кислородный голод

01:50 Братаны. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Пасечник. 2-я часть - «Старые долги Макарыча»

06:10 Пасечник. 1-я часть - «Пропавший пистолет»

06:55 Пасечник. 2-я часть - «Пропавший пистолет»

07:45 Чужой район-2. Жених

08:40 Чужой район-2. Долги

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Долги

10:10 Чужой район-2. Защита

11:10 Чужой район-2. Справедливость

12:05 Чужой район-2. Дружина

13:00 Известия

13:30 Пасечник. 1-я часть - «Черные риелторы»

14:20 Пасечник. 2-я часть - «Черные риелторы»

15:15 Пасечник. 1-я часть - «Дезертир»

16:10 Пасечник. 2-я часть - «Дезертир»

17:05 Пасечник. 1-я часть - «Блеск мёда»

17:30 Известия

18:00 Пасечник. 1-я часть - «Блеск мёда»

18:25 Пасечник. 2-я часть - «Блеск мёда»

19:20 След. Трасса

20:10 След. Выигрыш

20:55 След. Райское место

21:45 След. Репетитор

22:25 След. Секреты мозга

23:10 Свои-3. Вызов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. С чужого плеча

01:10 След. Очень нервный доктор

01:45 След. Неудачное стечение обстоятельств

02:25 След. Стук сердца

03:00 Детективы. У синей реки

03:30 Детективы. НЛО

04:05 Детективы. Бюстик Гёте

04:30 Детективы. Неуловимый



Домашний



02:20 Не отпускай. 5-я - 8-я серии

05:20 Преступления страсти. 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»

07:00 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. Единственные дочери

13:30 Порча. Покойник

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Призрак бывшего

15:05 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире». 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам»

19:00 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Покойник

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Призрак бывшего

00:20 Понять. Простить. Единственные дочери

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 3-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

09:00 Универ. Новая общага. 65-я - 72-я серии

13:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 217-я - 220-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 30-я - 32-я серии

21:00 Два холма. 8-я серия

21:30 Два холма. 9-я серия

22:00 Отряд самоубийц

00:30 «Пароль «Рыба-меч»

02:10 Настя, соберись! 1-я серия

02:40 Настя, соберись! 2-я серия

03:15 Импровизация. Сезон 6. 187-я серия

04:00 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия

04:50 Comedy Баттл. 2-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 16. 11-я серия

05:10 Воронины. Сезон 16. 12-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 29-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 32-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия

06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 11-я серия

06:40 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 12-я серия

07:00 Том и Джерри

09:00 Inтуристы. 1-я серия

09:35 Охотники за привидениями

11:45 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

13:55 Гранд. Сезон 5. 1-я - 11-я серии

20:00 Бегущий в лабиринте

22:15 Коматозники

00:30 Обитель зла-3

02:10 Воронины. Сезон 16. 9-я - 15-я серии



Матч ТВ



05:00 Бокс. Командный кубок России. Финал

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Крюк

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Т. Теннант - О. Рубин

16:45 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Громко

19:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

19:55 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

23:35 Все на Матч!

00:15 Тотальный футбол

00:45 Вирусный фактор

03:15 Новости

03:20 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Девять ярдов

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 Десять ярдов

02:20 Маньчжурский кандидат

04:15 Тайны Чапман



Звезда



04:55 Кадеты. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Пятеро с неба

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Валерий Востротин

14:00 Военные новости

14:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Валерий Востротин

14:30 Батя. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Пулеметы

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Почему Сталин пощадил Гитлера

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Слушать в отсеках

01:10 Пятеро с неба

02:40 Моонзунд



Мосфильм. Золотая коллекция



03:40 Первый учитель

05:15 Раз на раз не приходится

07:20 Веселая карусель. 16-я серия

07:35 Веселая карусель. 17-я серия

07:40 Хождение по мукам. 1-я - 3-я серии

12:00 Авария - дочь мента

13:45 Яды, или Всемирная история отравлений

15:30 Служебный роман

18:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»

20:05 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

21:30 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

23:10 За спичками

01:00 Три тополя на Плющихе

02:15 Старый Новый год

04:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»



Время начала передач - московское.



















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