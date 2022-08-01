Телепрограмма ТВ России на понедельник 1 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 1 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 01.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Отчим. 9-я и 10-я серии
23:45 Большая игра
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 София. 5-я серия
01:05 Королева бандитов. 9-я серия
01:55 Королева бандитов. 10-я серия
02:50 Женщины на грани. 14-я серия - «Зазеркалье» и 15-я серия - «В тихом омуте»
ТВЦ
04:27 Письма из прошлого. 3-я серия
05:10 Письма из прошлого. 4-я серия
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:40 Последний кордон. Сезон 1. 1-я серия
09:38 Последний кордон. Сезон 1. 2-я серия
10:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо
11:30 События
11:55 Практика. 9-я серия
12:50 Практика. 10-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Понаровская
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю. 9-я серия - «Доверие»
16:03 Верю не верю. 10-я серия - «Дружба»
16:55 Прощание. Николай Еременко
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 37-я серия
23:10 Знак качества. Сосиски и колбасы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Маршал Ахромеев
01:25 Хроники московского быта. Любовь без штампа
02:05 Прощание. Николай Еременко
02:50 Осторожно, мошенники! Жулье из интернета
03:15 Верю не верю. 9-я серия - «Доверие»
03:59 Верю не верю. 10-я серия - «Дружба»
04:40 Николай Караченцов. Наш Бельмондо
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-11. «Сватовство майора», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Подледный лов». «Обратный отсчет». «Золотые рыбки». «Пираты ХХI века»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Подледный лов». «Обратный отсчет». «Золотые рыбки». «Пираты ХХI века»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Дружба народов», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 1-я серия
20:45 Десант есть десант. 2-я серия
21:40 Под напряжением. 25-я серия
22:35 Под напряжением. 26-я серия
23:25 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-4. Медведь
00:55 Пёс-4. Кислородный голод
01:50 Братаны. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Пасечник. 2-я часть - «Старые долги Макарыча»
06:10 Пасечник. 1-я часть - «Пропавший пистолет»
06:55 Пасечник. 2-я часть - «Пропавший пистолет»
07:45 Чужой район-2. Жених
08:40 Чужой район-2. Долги
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Долги
10:10 Чужой район-2. Защита
11:10 Чужой район-2. Справедливость
12:05 Чужой район-2. Дружина
13:00 Известия
13:30 Пасечник. 1-я часть - «Черные риелторы»
14:20 Пасечник. 2-я часть - «Черные риелторы»
15:15 Пасечник. 1-я часть - «Дезертир»
16:10 Пасечник. 2-я часть - «Дезертир»
17:05 Пасечник. 1-я часть - «Блеск мёда»
17:30 Известия
18:00 Пасечник. 1-я часть - «Блеск мёда»
18:25 Пасечник. 2-я часть - «Блеск мёда»
19:20 След. Трасса
20:10 След. Выигрыш
20:55 След. Райское место
21:45 След. Репетитор
22:25 След. Секреты мозга
23:10 Свои-3. Вызов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. С чужого плеча
01:10 След. Очень нервный доктор
01:45 След. Неудачное стечение обстоятельств
02:25 След. Стук сердца
03:00 Детективы. У синей реки
03:30 Детективы. НЛО
04:05 Детективы. Бюстик Гёте
04:30 Детективы. Неуловимый
Домашний
02:20 Не отпускай. 5-я - 8-я серии
05:20 Преступления страсти. 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»
07:00 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. Единственные дочери
13:30 Порча. Покойник
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Призрак бывшего
15:05 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире». 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам»
19:00 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Покойник
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Призрак бывшего
00:20 Понять. Простить. Единственные дочери
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 3-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Универ. Новая общага. 65-я - 72-я серии
13:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 217-я - 220-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 30-я - 32-я серии
21:00 Два холма. 8-я серия
21:30 Два холма. 9-я серия
22:00 Отряд самоубийц
00:30 «Пароль «Рыба-меч»
02:10 Настя, соберись! 1-я серия
02:40 Настя, соберись! 2-я серия
03:15 Импровизация. Сезон 6. 187-я серия
04:00 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия
04:50 Comedy Баттл. 2-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 16. 11-я серия
05:10 Воронины. Сезон 16. 12-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 29-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 32-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия
06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 11-я серия
06:40 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 12-я серия
07:00 Том и Джерри
09:00 Inтуристы. 1-я серия
09:35 Охотники за привидениями
11:45 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
13:55 Гранд. Сезон 5. 1-я - 11-я серии
20:00 Бегущий в лабиринте
22:15 Коматозники
00:30 Обитель зла-3
02:10 Воронины. Сезон 16. 9-я - 15-я серии
Матч ТВ
05:00 Бокс. Командный кубок России. Финал
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Крюк
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Т. Теннант - О. Рубин
16:45 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Громко
19:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
19:55 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
23:35 Все на Матч!
00:15 Тотальный футбол
00:45 Вирусный фактор
03:15 Новости
03:20 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Девять ярдов
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Десять ярдов
02:20 Маньчжурский кандидат
04:15 Тайны Чапман
Звезда
04:55 Кадеты. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Пятеро с неба
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Сделано в СССР
13:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Валерий Востротин
14:00 Военные новости
14:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Валерий Востротин
14:30 Батя. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Пулеметы
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Почему Сталин пощадил Гитлера
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Слушать в отсеках
01:10 Пятеро с неба
02:40 Моонзунд
Мосфильм. Золотая коллекция
03:40 Первый учитель
05:15 Раз на раз не приходится
07:20 Веселая карусель. 16-я серия
07:35 Веселая карусель. 17-я серия
07:40 Хождение по мукам. 1-я - 3-я серии
12:00 Авария - дочь мента
13:45 Яды, или Всемирная история отравлений
15:30 Служебный роман
18:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»
20:05 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
21:30 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
23:10 За спичками
01:00 Три тополя на Плющихе
02:15 Старый Новый год
04:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»
Время начала передач - московское.