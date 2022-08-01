Программа передач ТВЦ на 1 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
01.08.2022
04:27 Письма из прошлого. 3-я серия
05:10 Письма из прошлого. 4-я серия
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:40 Последний кордон. Сезон 1. 1-я серия
09:38 Последний кордон. Сезон 1. 2-я серия
10:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо
11:30 События
11:55 Практика. 9-я серия
12:50 Практика. 10-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Понаровская
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю. 9-я серия - «Доверие»
16:03 Верю не верю. 10-я серия - «Дружба»
16:55 Прощание. Николай Еременко
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 37-я серия
23:10 Знак качества. Сосиски и колбасы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Маршал Ахромеев
01:25 Хроники московского быта. Любовь без штампа
02:05 Прощание. Николай Еременко
02:50 Осторожно, мошенники! Жулье из интернета
03:15 Верю не верю. 9-я серия - «Доверие»
03:59 Верю не верю. 10-я серия - «Дружба»
04:40 Николай Караченцов. Наш Бельмондо
В программе передач возможны изменения.