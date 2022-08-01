Программа передач ТВЦ на 1 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



01.08.2022



04:27 Письма из прошлого. 3-я серия

05:10 Письма из прошлого. 4-я серия

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:40 Последний кордон. Сезон 1. 1-я серия

09:38 Последний кордон. Сезон 1. 2-я серия

10:35 Николай Караченцов. Наш Бельмондо

11:30 События

11:55 Практика. 9-я серия

12:50 Практика. 10-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Понаровская

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю. 9-я серия - «Доверие»

16:03 Верю не верю. 10-я серия - «Дружба»

16:55 Прощание. Николай Еременко

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 37-я серия

23:10 Знак качества. Сосиски и колбасы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Маршал Ахромеев

01:25 Хроники московского быта. Любовь без штампа

02:05 Прощание. Николай Еременко

02:50 Осторожно, мошенники! Жулье из интернета

03:15 Верю не верю. 9-я серия - «Доверие»

03:59 Верю не верю. 10-я серия - «Дружба»

04:40 Николай Караченцов. Наш Бельмондо



В программе передач возможны изменения.