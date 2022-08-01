Программа передач НТВ на 1 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 1 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



01.08.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-11. «Сватовство майора», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Подледный лов». «Обратный отсчет». «Золотые рыбки». «Пираты ХХI века»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Подледный лов». «Обратный отсчет». «Золотые рыбки». «Пираты ХХI века»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Дружба народов», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 1-я серия

20:45 Десант есть десант. 2-я серия

21:40 Под напряжением. 25-я серия

22:35 Под напряжением. 26-я серия

23:25 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-4. Медведь

00:55 Пёс-4. Кислородный голод

01:50 Братаны. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица



В программе передач возможны изменения.