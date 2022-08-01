Программа передач НТВ на 1 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 1 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
01.08.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-11. «Сватовство майора», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Подледный лов». «Обратный отсчет». «Золотые рыбки». «Пираты ХХI века»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Подледный лов». «Обратный отсчет». «Золотые рыбки». «Пираты ХХI века»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Дружба народов», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 1-я серия
20:45 Десант есть десант. 2-я серия
21:40 Под напряжением. 25-я серия
22:35 Под напряжением. 26-я серия
23:25 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-4. Медведь
00:55 Пёс-4. Кислородный голод
01:50 Братаны. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица
В программе передач возможны изменения.