Программа передач Пятого канала на 1 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 1 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



01.08.2022



05:00 Известия

05:25 Пасечник. 2-я часть - «Старые долги Макарыча»

06:10 Пасечник. 1-я часть - «Пропавший пистолет»

06:55 Пасечник. 2-я часть - «Пропавший пистолет»

07:45 Чужой район-2. Жених

08:40 Чужой район-2. Долги

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Долги

10:10 Чужой район-2. Защита

11:10 Чужой район-2. Справедливость

12:05 Чужой район-2. Дружина

13:00 Известия

13:30 Пасечник. 1-я часть - «Черные риелторы»

14:20 Пасечник. 2-я часть - «Черные риелторы»

15:15 Пасечник. 1-я часть - «Дезертир»

16:10 Пасечник. 2-я часть - «Дезертир»

17:05 Пасечник. 1-я часть - «Блеск мёда»

17:30 Известия

18:00 Пасечник. 1-я часть - «Блеск мёда»

18:25 Пасечник. 2-я часть - «Блеск мёда»

19:20 След. Трасса

20:10 След. Выигрыш

20:55 След. Райское место

21:45 След. Репетитор

22:25 След. Секреты мозга

23:10 Свои-3. Вызов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. С чужого плеча

01:10 След. Очень нервный доктор

01:45 След. Неудачное стечение обстоятельств

02:25 След. Стук сердца

03:00 Детективы. У синей реки

03:30 Детективы. НЛО

04:05 Детективы. Бюстик Гёте

04:30 Детективы. Неуловимый



В программе передач возможны изменения.