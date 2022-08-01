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Программа передач Пятого канала на 1 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 1 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

01.08.2022

05:00 Известия
05:25 Пасечник. 2-я часть - «Старые долги Макарыча»
06:10 Пасечник. 1-я часть - «Пропавший пистолет»
06:55 Пасечник. 2-я часть - «Пропавший пистолет»
07:45 Чужой район-2. Жених
08:40 Чужой район-2. Долги
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Долги
10:10 Чужой район-2. Защита
11:10 Чужой район-2. Справедливость
12:05 Чужой район-2. Дружина
13:00 Известия
13:30 Пасечник. 1-я часть - «Черные риелторы»
14:20 Пасечник. 2-я часть - «Черные риелторы»
15:15 Пасечник. 1-я часть - «Дезертир»
16:10 Пасечник. 2-я часть - «Дезертир»
17:05 Пасечник. 1-я часть - «Блеск мёда»
17:30 Известия
18:00 Пасечник. 1-я часть - «Блеск мёда»
18:25 Пасечник. 2-я часть - «Блеск мёда»
19:20 След. Трасса
20:10 След. Выигрыш
20:55 След. Райское место
21:45 След. Репетитор
22:25 След. Секреты мозга
23:10 Свои-3. Вызов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. С чужого плеча
01:10 След. Очень нервный доктор
01:45 След. Неудачное стечение обстоятельств
02:25 След. Стук сердца
03:00 Детективы. У синей реки
03:30 Детективы. НЛО
04:05 Детективы. Бюстик Гёте
04:30 Детективы. Неуловимый

В программе передач возможны изменения.









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