Программа передач ТНТ на 1 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 1 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



01.08.2022



05:00 Открытый микрофон. 3-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

09:00 Универ. Новая общага. 65-я - 72-я серии

13:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 217-я - 220-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 30-я - 32-я серии

21:00 Два холма. 8-я серия

21:30 Два холма. 9-я серия

22:00 Отряд самоубийц

00:30 «Пароль «Рыба-меч»

02:10 Настя, соберись! 1-я серия

02:40 Настя, соберись! 2-я серия

03:15 Импровизация. Сезон 6. 187-я серия

04:00 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия

04:50 Comedy Баттл. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.