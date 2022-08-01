Программа передач ТНТ на 1 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 1 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
01.08.2022
05:00 Открытый микрофон. 3-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Универ. Новая общага. 65-я - 72-я серии
13:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 217-я - 220-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 30-я - 32-я серии
21:00 Два холма. 8-я серия
21:30 Два холма. 9-я серия
22:00 Отряд самоубийц
00:30 «Пароль «Рыба-меч»
02:10 Настя, соберись! 1-я серия
02:40 Настя, соберись! 2-я серия
03:15 Импровизация. Сезон 6. 187-я серия
04:00 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия
04:50 Comedy Баттл. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.