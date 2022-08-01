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Программа передач Матч ТВ на 1 августа 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 1 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

01.08.2022

05:00 Бокс. Командный кубок России. Финал
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Крюк
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Т. Теннант - О. Рубин
16:45 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Громко
19:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
19:55 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
23:35 Все на Матч!
00:15 Тотальный футбол
00:45 Вирусный фактор
03:15 Новости
03:20 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)

В программе передач возможны изменения.









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