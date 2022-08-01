Программа передач Матч ТВ на 1 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 1 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



01.08.2022



05:00 Бокс. Командный кубок России. Финал

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Крюк

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Т. Теннант - О. Рубин

16:45 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Громко

19:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

19:55 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

23:35 Все на Матч!

00:15 Тотальный футбол

00:45 Вирусный фактор

03:15 Новости

03:20 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)



В программе передач возможны изменения.