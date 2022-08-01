Программа передач канала Звезда на 1 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 1 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
01.08.2022
04:55 Кадеты. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Пятеро с неба
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Сделано в СССР
13:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Валерий Востротин
14:00 Военные новости
14:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Валерий Востротин
14:30 Батя. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Пулеметы
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Почему Сталин пощадил Гитлера
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Слушать в отсеках
01:10 Пятеро с неба
02:40 Моонзунд
В программе передач возможны изменения.