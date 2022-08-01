Программа передач канала Звезда на 1 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 1 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



01.08.2022



04:55 Кадеты. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Пятеро с неба

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Валерий Востротин

14:00 Военные новости

14:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Валерий Востротин

14:30 Батя. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Пулеметы

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Почему Сталин пощадил Гитлера

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Слушать в отсеках

01:10 Пятеро с неба

02:40 Моонзунд



В программе передач возможны изменения.