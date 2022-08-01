Программа передач Золотая коллекция на 1 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
01.08.2022
03:40 Первый учитель
05:15 Раз на раз не приходится
07:20 Веселая карусель. 16-я серия
07:35 Веселая карусель. 17-я серия
07:40 Хождение по мукам. 1-я - 3-я серии
12:00 Авария - дочь мента
13:45 Яды, или Всемирная история отравлений
15:30 Служебный роман
18:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»
20:05 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
21:30 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
23:10 За спичками
01:00 Три тополя на Плющихе
02:15 Старый Новый год
04:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»
В телепрограмме передач возможны изменения.