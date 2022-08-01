Программа передач Золотая коллекция на 1 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



01.08.2022



03:40 Первый учитель

05:15 Раз на раз не приходится

07:20 Веселая карусель. 16-я серия

07:35 Веселая карусель. 17-я серия

07:40 Хождение по мукам. 1-я - 3-я серии

12:00 Авария - дочь мента

13:45 Яды, или Всемирная история отравлений

15:30 Служебный роман

18:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»

20:05 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

21:30 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

23:10 За спичками

01:00 Три тополя на Плющихе

02:15 Старый Новый год

04:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»



В телепрограмме передач возможны изменения.