Телепрограмма ТВ России на вторник 2 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 2 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 02.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Отчим. 11-я и 12-я серии
23:45 Большая игра
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 София. 6-я серия
01:05 Королева бандитов. 11-я серия
01:55 Королева бандитов. 12-я серия
02:50 Женщины на грани. 16-я серия - «Слепота к выбору» и 17-я серия - «Примерный семьянин»
ТВЦ
04:40 Николай Караченцов. Наш Бельмондо
05:20 Мой герой. Ирина Понаровская
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Инфекционный артрит
08:40 Последний кордон. Сезон 1. 3-я серия
09:38 Последний кордон. Сезон 1. 4-я серия
10:40 Лариса Лужина. За всё надо платить...
11:30 События
11:55 Практика. 11-я серия
12:49 Практика. 12-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Жеребцов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю. 11-я серия - «Клетка»
16:03 Верю не верю. 12-я серия - «Доказательство»
16:55 Прощание. Людмила Сенчина
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 40-я серия
23:10 Ребёнок или роль?
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Голые Золушки
01:25 Знак качества. Кофе
02:05 Прощание. Людмила Сенчина
02:50 Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи
03:15 Верю не верю. 11-я серия - «Клетка»
03:59 Верю не верю. 12-я серия - «Доказательство»
04:45 Лариса Лужина. За всё надо платить...
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Комета Криптона
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Опасное напряжение». «Камышовый киллер». «Правила абордажа». «Кровавый след «Мариенгофа»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Опасное напряжение». «Камышовый киллер». «Правила абордажа». «Кровавый след «Мариенгофа»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Роковая ошибка», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 3-я серия
20:45 Десант есть десант. 4-я серия
21:40 Под напряжением. 27-я серия
22:35 Под напряжением. 28-я серия
23:25 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-4. Домострой
00:55 Пёс-4. Экспозиция
01:55 Братаны. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия, 1-я часть
06:40 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»
07:50 Чужой район-2. Ловушка
08:45 Чужой район-2. Письмо
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Письмо
10:10 Чужой район-2. Царь воды
11:10 Чужой район-2. Расплата
12:05 Чужой район-2. Побег
13:00 Известия
13:30 Пасечник. 1-я часть - «Летальное такси»
14:20 Пасечник. 2-я часть - «Летальное такси»
15:15 Пасечник. 1-я часть - «Джек-пот для ма...»
16:10 Пасечник. 2-я часть - «Джек-пот для ма...»
17:05 Пасечник. 1-я часть - «Двойная подстава»
17:30 Известия
18:00 Пасечник. 1-я часть - «Двойная подстава»
18:30 Пасечник. 2-я часть - «Двойная подстава»
19:20 След. Крысобой
20:10 След. Беспризорные призраки
21:00 След. Мертвая свадьба
21:45 След. Кровь на руках
22:25 След. Ошибочка вышла
23:10 Свои-3. Выжить будет роскошью
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Смертельный сон
01:10 След. Темный ангел
01:45 След. История на миллион долларов
02:25 След. Белый туннель
03:00 Детективы. Личный киллер
03:30 Детективы. Восточная любовь
03:55 Детективы. Свадебный угар
04:30 Детективы. Таксист
Домашний
02:50 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Катюша». «Возможное будущее»
13:30 Порча. Залетайка
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Не уходи
15:05 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой». 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность»
19:00 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Залетайка
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Не уходи
00:20 Понять. Простить. «Катюша». «Возможное будущее»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 2-я серия
05:35 Открытый микрофон. 4-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
08:30 Модные игры. 7-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 73-я - 80-я серии
13:00 СашаТаня. 111-я - 120-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 224-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 33-я - 35-я серии
21:00 Два холма. 10-я серия
21:30 Два холма. 11-я серия
22:00 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
00:10 Разрушитель
02:15 Настя, соберись! 3-я серия
02:50 Настя, соберись! 4-я серия
03:25 Импровизация. Дайджесты. 190-я серия
04:15 Импровизация. Дайджесты. 191-я серия
СТС
04:40 Воронины. Сезон 16. 15-я - 17-я серии
05:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия
06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия
06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия
07:00 Том и Джерри
10:00 Пришельцы
12:05 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 4-я - 7-я серии
14:20 Гранд. Сезон 5. 11-я - 21-я серии
20:00 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
22:40 Час расплаты
01:00 Пришельцы
02:55 Воронины. Сезон 16. 14-я - 19-я серии
Матч ТВ
03:20 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Крюк
11:00 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Смешанные единоборства. Open FC. Р. Проводников - А. Багаутинов
15:45 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:50 Новости
17:55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир
21:15 Новости
21:20 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес
22:15 Все на Матч!
23:00 След пираньи
00:50 Специальный репортаж
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Правила игры
03:50 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Водный мир
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Великолепный
02:40 Самые шокирующие гипотезы
03:30 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Раздвигая льды
05:30 Батя. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Сделано в СССР
09:35 Голубые молнии
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Маргелов
14:30 Батя. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 2 августа - День воздушно-десантных войск
19:40 Улика из прошлого. Франция против Гитлера. Последняя тайна эскадрильи
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Черный океан
00:15 Голубые молнии
01:40 Лекарство против страха
03:10 Пирожки с картошкой
Мосфильм. Золотая коллекция
04:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»
05:55 Аленка
07:25 Веселая карусель. 23-я серия
07:30 Веселая карусель. 32-я серия
07:45 Хождение по мукам. 4-я и 5-я серии
10:35 Плюмбум, или Опасная игра
12:20 Вечерний лабиринт
13:35 Любовь и голуби
15:35 Вокзал для двоих
18:00 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Веселый слоник»
19:45 В зоне особого внимания
21:30 Ответный ход
23:00 Случай в квадрате 36-80
00:20 Добряки
01:40 Мимино
03:15 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Веселый слоник»
04:45 Вы мне писали
Время начала передач - московское.