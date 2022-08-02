Телепрограмма ТВ России на вторник 2 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 2 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 02.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Отчим. 11-я и 12-я серии

23:45 Большая игра

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 София. 6-я серия

01:05 Королева бандитов. 11-я серия

01:55 Королева бандитов. 12-я серия

02:50 Женщины на грани. 16-я серия - «Слепота к выбору» и 17-я серия - «Примерный семьянин»



ТВЦ



04:40 Николай Караченцов. Наш Бельмондо

05:20 Мой герой. Ирина Понаровская

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Инфекционный артрит

08:40 Последний кордон. Сезон 1. 3-я серия

09:38 Последний кордон. Сезон 1. 4-я серия

10:40 Лариса Лужина. За всё надо платить...

11:30 События

11:55 Практика. 11-я серия

12:49 Практика. 12-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Жеребцов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю. 11-я серия - «Клетка»

16:03 Верю не верю. 12-я серия - «Доказательство»

16:55 Прощание. Людмила Сенчина

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 40-я серия

23:10 Ребёнок или роль?

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Голые Золушки

01:25 Знак качества. Кофе

02:05 Прощание. Людмила Сенчина

02:50 Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи

03:15 Верю не верю. 11-я серия - «Клетка»

03:59 Верю не верю. 12-я серия - «Доказательство»

04:45 Лариса Лужина. За всё надо платить...



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Комета Криптона

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Опасное напряжение». «Камышовый киллер». «Правила абордажа». «Кровавый след «Мариенгофа»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Опасное напряжение». «Камышовый киллер». «Правила абордажа». «Кровавый след «Мариенгофа»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Роковая ошибка», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 3-я серия

20:45 Десант есть десант. 4-я серия

21:40 Под напряжением. 27-я серия

22:35 Под напряжением. 28-я серия

23:25 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-4. Домострой

00:55 Пёс-4. Экспозиция

01:55 Братаны. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия, 1-я часть

06:40 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»

07:50 Чужой район-2. Ловушка

08:45 Чужой район-2. Письмо

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Письмо

10:10 Чужой район-2. Царь воды

11:10 Чужой район-2. Расплата

12:05 Чужой район-2. Побег

13:00 Известия

13:30 Пасечник. 1-я часть - «Летальное такси»

14:20 Пасечник. 2-я часть - «Летальное такси»

15:15 Пасечник. 1-я часть - «Джек-пот для ма...»

16:10 Пасечник. 2-я часть - «Джек-пот для ма...»

17:05 Пасечник. 1-я часть - «Двойная подстава»

17:30 Известия

18:00 Пасечник. 1-я часть - «Двойная подстава»

18:30 Пасечник. 2-я часть - «Двойная подстава»

19:20 След. Крысобой

20:10 След. Беспризорные призраки

21:00 След. Мертвая свадьба

21:45 След. Кровь на руках

22:25 След. Ошибочка вышла

23:10 Свои-3. Выжить будет роскошью

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Смертельный сон

01:10 След. Темный ангел

01:45 След. История на миллион долларов

02:25 След. Белый туннель

03:00 Детективы. Личный киллер

03:30 Детективы. Восточная любовь

03:55 Детективы. Свадебный угар

04:30 Детективы. Таксист



Домашний



02:50 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Катюша». «Возможное будущее»

13:30 Порча. Залетайка

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Не уходи

15:05 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой». 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность»

19:00 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Залетайка

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Не уходи

00:20 Понять. Простить. «Катюша». «Возможное будущее»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 2-я серия

05:35 Открытый микрофон. 4-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

08:30 Модные игры. 7-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 73-я - 80-я серии

13:00 СашаТаня. 111-я - 120-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 224-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 33-я - 35-я серии

21:00 Два холма. 10-я серия

21:30 Два холма. 11-я серия

22:00 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

00:10 Разрушитель

02:15 Настя, соберись! 3-я серия

02:50 Настя, соберись! 4-я серия

03:25 Импровизация. Дайджесты. 190-я серия

04:15 Импровизация. Дайджесты. 191-я серия



СТС



04:40 Воронины. Сезон 16. 15-я - 17-я серии

05:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия

06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия

07:00 Том и Джерри

10:00 Пришельцы

12:05 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 4-я - 7-я серии

14:20 Гранд. Сезон 5. 11-я - 21-я серии

20:00 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

22:40 Час расплаты

01:00 Пришельцы

02:55 Воронины. Сезон 16. 14-я - 19-я серии



Матч ТВ



03:20 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Крюк

11:00 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Смешанные единоборства. Open FC. Р. Проводников - А. Багаутинов

15:45 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:50 Новости

17:55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир

21:15 Новости

21:20 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес

22:15 Все на Матч!

23:00 След пираньи

00:50 Специальный репортаж

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Правила игры

03:50 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Водный мир

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Великолепный

02:40 Самые шокирующие гипотезы

03:30 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Раздвигая льды

05:30 Батя. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Сделано в СССР

09:35 Голубые молнии

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Маргелов

14:30 Батя. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 2 августа - День воздушно-десантных войск

19:40 Улика из прошлого. Франция против Гитлера. Последняя тайна эскадрильи

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Черный океан

00:15 Голубые молнии

01:40 Лекарство против страха

03:10 Пирожки с картошкой



Мосфильм. Золотая коллекция



04:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»

05:55 Аленка

07:25 Веселая карусель. 23-я серия

07:30 Веселая карусель. 32-я серия

07:45 Хождение по мукам. 4-я и 5-я серии

10:35 Плюмбум, или Опасная игра

12:20 Вечерний лабиринт

13:35 Любовь и голуби

15:35 Вокзал для двоих

18:00 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Веселый слоник»

19:45 В зоне особого внимания

21:30 Ответный ход

23:00 Случай в квадрате 36-80

00:20 Добряки

01:40 Мимино

03:15 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Веселый слоник»

04:45 Вы мне писали



Время начала передач - московское.



















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