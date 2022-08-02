Программа передач ТВЦ на 2 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 2 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



02.08.2022



04:40 Николай Караченцов. Наш Бельмондо

05:20 Мой герой. Ирина Понаровская

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Инфекционный артрит

08:40 Последний кордон. Сезон 1. 3-я серия

09:38 Последний кордон. Сезон 1. 4-я серия

10:40 Лариса Лужина. За всё надо платить...

11:30 События

11:55 Практика. 11-я серия

12:49 Практика. 12-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Жеребцов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю. 11-я серия - «Клетка»

16:03 Верю не верю. 12-я серия - «Доказательство»

16:55 Прощание. Людмила Сенчина

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 40-я серия

23:10 Ребёнок или роль?

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Голые Золушки

01:25 Знак качества. Кофе

02:05 Прощание. Людмила Сенчина

02:50 Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи

03:15 Верю не верю. 11-я серия - «Клетка»

03:59 Верю не верю. 12-я серия - «Доказательство»

04:45 Лариса Лужина. За всё надо платить...



В программе передач возможны изменения.