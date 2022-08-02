Программа передач ТВЦ на 2 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 2 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
02.08.2022
04:40 Николай Караченцов. Наш Бельмондо
05:20 Мой герой. Ирина Понаровская
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Инфекционный артрит
08:40 Последний кордон. Сезон 1. 3-я серия
09:38 Последний кордон. Сезон 1. 4-я серия
10:40 Лариса Лужина. За всё надо платить...
11:30 События
11:55 Практика. 11-я серия
12:49 Практика. 12-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Жеребцов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю. 11-я серия - «Клетка»
16:03 Верю не верю. 12-я серия - «Доказательство»
16:55 Прощание. Людмила Сенчина
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 40-я серия
23:10 Ребёнок или роль?
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Голые Золушки
01:25 Знак качества. Кофе
02:05 Прощание. Людмила Сенчина
02:50 Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи
03:15 Верю не верю. 11-я серия - «Клетка»
03:59 Верю не верю. 12-я серия - «Доказательство»
04:45 Лариса Лужина. За всё надо платить...
В программе передач возможны изменения.